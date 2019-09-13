"Начну мутить": Гузеева показала свои висячие яблочки

Артистка весьма удивила публику после долгого молчания

Лариса Гузеева вернулась в социальные сети после того, как хакеры взломали ее аккаунт. Актриса снова начала делится подробностями своей жизни и провела небольшую экскурсию по саду. Звезда сняла висячие яблоки снизу и заинтриговала подписчиков новым рецептом варенья из них.

"Друзья мои, привет! Сто лет я ничего не выкладывала, смотрите, какие ранетки. Вот отснимусь три дня и начну с ними что-то придумывать, мутить. Так что ждите рецепты",

– обратилась Гузеева к поклонникам.

Пользователи очень рады, что ведущая "Давай поженимся" вернулась в Instagram и признаются, что очень ждут ее новых кулинарных шедевров. Некоторые комментаторы попыталась подловить артистку на невнимательности: они уверены, что на фото изображены не яблоки, а сливы.

"Слава Богу! Ты вернулась!", "Приготовили варенье из яблок по Вашему рецепту, очень понравилось, но на зиму ничего не осталось, все съели", "Это вообще-то слива...", "Ого это яблоки? – я думал сливы", "Ларису обожаю", "Мне кажется, вы перепутали фото",

– написали под фото артистки.

Ранее дочка Ларисы Гузеевой показала, как страдает после смерти близкого человека.