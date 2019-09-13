Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Начну мутить": Гузеева показала свои висячие яблочки

Лариса Гузеева. Кадр 1tv.ru
Артистка весьма удивила публику после долгого молчания

Лариса Гузеева вернулась в социальные сети после того, как хакеры взломали ее аккаунт. Актриса снова начала делится подробностями своей жизни и провела небольшую экскурсию по саду. Звезда сняла висячие яблоки снизу и заинтриговала подписчиков новым рецептом варенья из них.

"Друзья мои, привет! Сто лет я ничего не выкладывала, смотрите, какие ранетки. Вот отснимусь три дня и начну с ними что-то придумывать, мутить. Так что ждите рецепты",

обратилась Гузеева к поклонникам.

Пользователи очень рады, что ведущая "Давай поженимся" вернулась в Instagram и признаются, что очень ждут ее новых кулинарных шедевров. Некоторые комментаторы попыталась подловить артистку на невнимательности: они уверены, что на фото изображены не яблоки, а сливы.

"Слава Богу! Ты вернулась!", "Приготовили варенье из яблок по Вашему рецепту, очень понравилось, но на зиму ничего не осталось, все съели", "Это вообще-то слива...", "Ого это яблоки? – я думал сливы", "Ларису обожаю", "Мне кажется, вы перепутали фото",

– написали под фото артистки. 

Ранее дочка Ларисы Гузеевой показала, как страдает после смерти близкого человека. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Американцы призвали весь мир смириться со статусом Крыма

Граждане США не сомневаются в принадлежности полуострова России

Россия купит Украину по частям

В Незалежной сеют панику на фоне земельной реформы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей