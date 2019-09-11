Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Джигарханян отдыхает за границей с бывшей Казаченко

Джигарханян отдыхает за границей с бывшей Казаченко
Степан Джигарханян. Фото: instagram.com/s_jigro
Актер обрел счастье с 38-летней красоткой

Сын Армена Джигарханян – Степан Джигарханян, отправился в ОАЭ вместе с бывшей женой музыканта Вадима Казаченко. Влюбленные познакомились на съемках ток-шоу, а после начали общаться на расстоянии.

Сам сын Джигарханяна отзывается об Ольге Казаченко с нежностью и всячески расхваливает ее внешние данные.

"У нас с Ольгой интересные отношения. Не совсем понятно, куда приведет в дальнейшем наше общение, но между нами действительно проскочила искра. Мне вообще нравятся стройные высокие девушки",

рассказал Степан "Собеседнику".

Теперь влюбленные отправились вместе на отдых, оставив сына Ольги от Вадима Казаченко на бабушку и дедушку. Жили в ОАЭ Степан и Ольга в одном номере.

"Знаете, после своего первого брака я долгое время вообще не смотрела на мужчин. <…>Когда я познакомилась со Степаном, все изменилось. Нам хорошо быть вдвоем. У нас много общих интересов",

– рассказала бывшая жена Казаченко журналистам.

Слухи о сокрой свадьбы девушка комментировать отказалась. Напомним, 38-летняя Ольга Казаченко с 2009 года была в отношениях с Вадимом Казаченко. После у пары родился сын Филипп. Уже во время беременности девушка начала жаловаться на поведение музыканта, после супруги развелись.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...

В Киеве перечислили условия возвращения Крыма

Украинцы продолжают питать иллюзии

Для "Северного потока-2" подготовили несколько финалов

Угрозы США утомили европейских энергетиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей