Джигарханян отдыхает за границей с бывшей Казаченко

Актер обрел счастье с 38-летней красоткой

Сын Армена Джигарханян – Степан Джигарханян, отправился в ОАЭ вместе с бывшей женой музыканта Вадима Казаченко. Влюбленные познакомились на съемках ток-шоу, а после начали общаться на расстоянии.

Сам сын Джигарханяна отзывается об Ольге Казаченко с нежностью и всячески расхваливает ее внешние данные.

"У нас с Ольгой интересные отношения. Не совсем понятно, куда приведет в дальнейшем наше общение, но между нами действительно проскочила искра. Мне вообще нравятся стройные высокие девушки",

– рассказал Степан "Собеседнику".

Теперь влюбленные отправились вместе на отдых, оставив сына Ольги от Вадима Казаченко на бабушку и дедушку. Жили в ОАЭ Степан и Ольга в одном номере.

"Знаете, после своего первого брака я долгое время вообще не смотрела на мужчин. <…>Когда я познакомилась со Степаном, все изменилось. Нам хорошо быть вдвоем. У нас много общих интересов",

– рассказала бывшая жена Казаченко журналистам.

Слухи о сокрой свадьбы девушка комментировать отказалась. Напомним, 38-летняя Ольга Казаченко с 2009 года была в отношениях с Вадимом Казаченко. После у пары родился сын Филипп. Уже во время беременности девушка начала жаловаться на поведение музыканта, после супруги развелись.