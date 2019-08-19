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Гузеева исчезла после атаки

Гузеева исчезла после атаки
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_funclub
Связь с актрисой потеряна

За жизнью Ларисы Гузеевой в Instagram следили более 1 млн. человек, но сегодня поклонники не смогли найти аккаунт любимой актрисы. Гузеева просто исчезла из социальной сети. Телеграм-канал YOBAJUR пишет, что страница звезды подверглась атаке хакеров. Они взломали ее страницу, удалили все фото и сменили имя на мужское.

Такая же ситуация произошла с аккаунтом дочери Гузеевой. Девушка лишилась всех подписчиков и фотографий в социальной сети.

Стоит ли ждать возвращение Ларисы Гузеевой обратно в Instagram – непонятно. В последнее время на нее ополчились подписчики: пользователи постоянно критиковали актрису за внешний вид, а она в ответ грубила им и закрывала комментарии.

Дарья ПЕТРОВА
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