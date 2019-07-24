"Какая худая": Гузеева избавилась от жира

Актриса указала на перемены в своей внешности

Лариса Гузеева поделились с поклонниками новой фотографией, на которой некоторые пользователи усмотрели следы пластических операций: артистке приписывают липосакцию и пластику лица. Гузеева на все комментарии отвечает резко: "сама. Все сама. Перед зеркалом! И отсосала, и отрезала".

Тем не менее, звезда признает, что с ней произошли некоторые изменения.

"Мне очень приятно, что, не смотря на идиотскую изогнутость на предыдущей фотографии, вы все заметили и отметили мои перемены",

– написала она в социальных сетях.

Подписчики к трансформациям внешности актрисы отнеслись скорее отрицательно, раскритиковав фигуру и стиль одежды ведущей "Давай поженимся".

"У кого оперировались в этот раз? Налицо опять фейслифт и липосакция", "Была индивидуальностью, а стала серостью", "Нужно верх срочно похудеть (очень массивный)", "В передаче "Давай поженимся" одета, как колхозница", "Неестественная", "Какая худая стала",

– раскритиковали знаменитость в комментариях.

Ранее Лариса Гузеева стала жертвой издевательств известного юмориста.