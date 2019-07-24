Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Какая худая": Гузеева избавилась от жира

Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Актриса указала на перемены в своей внешности

Лариса Гузеева поделились с поклонниками новой фотографией, на которой некоторые пользователи усмотрели следы пластических операций: артистке приписывают липосакцию и пластику лица. Гузеева на все комментарии отвечает резко: "сама. Все сама. Перед зеркалом! И отсосала, и отрезала".

Тем не менее, звезда признает, что с ней произошли некоторые изменения.

"Мне очень приятно, что, не смотря на идиотскую изогнутость на предыдущей фотографии, вы все заметили и отметили мои перемены",

– написала она в социальных сетях.

Подписчики к трансформациям внешности актрисы отнеслись скорее отрицательно, раскритиковав фигуру и стиль одежды ведущей "Давай поженимся".

"У кого оперировались в этот раз? Налицо опять фейслифт и липосакция", "Была индивидуальностью, а стала серостью", "Нужно верх срочно похудеть (очень массивный)", "В передаче "Давай поженимся" одета, как колхозница", "Неестественная", "Какая худая стала",

– раскритиковали знаменитость в комментариях.

Ранее Лариса Гузеева стала жертвой издевательств известного юмориста. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украина рвется сесть за стол переговоров с Россией по транзиту газа

Пока стороны находятся в состоянии неопределенности

Разведка боем: Россия проверила американскую ПВО на прочность

В Сеуле придумали объяснение воздушному инциденту с участием российской авиации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей