"У меня приход": Галкин посмеялся над выходкой Гузеевой

Шоу артистки рассмешило мужа примадонна

Максим Галкин оценил юмористический ролик с Ларисой Гузеевой. На видео, которое так понравилось юмористу, попал отрывок передачи, где знаменитость обращается к участнику, закрывшему глаза, с вопросом: "у вас приход что ли?". После другой участник телешоу начинает, подергиваясь, исполнять странный танец.

Гарик Харламов монтирует забавные видео с актрисой уже несколько месяцев, иронизируя над героями программы "Давай поженимся" и оригинальными высказываниями ведущей, теперь творчество увидел и муж Пугачевой.

"Это вышак! Гарик, ты открыл новый жанр на стыке юмора абсурда и троллинга. Лариса Гузеева как разрушитель реальности в межканальных состыковках комического... Одну минуту... это... У меня приход... Приход Евгения Вагановича в голову... Сейчас поговорю с мэтром – вернусь...",

– прокомментировал телеведущий.

Видео привело в восторг и других знаменитостей: Сергей Лазарев и Оскар Кучера тоже посмеялись над Гузеевой. Автор роликов Гарик Харламов сообщил, что уходит на каникулы, а, значит, временно прекращает радовать поклонников.

Ранее фанаты упрекали юмориста за то, что он издевается над их кумиром Ларисой Гузеевой.