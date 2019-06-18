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"Самовлюбленный павлин": темпераментного Киркорова обругали из-за Галкина

Филипп Киркоров и Максим Галкин. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Поп-короля обвинили в лицемерии

Филипп Киркоров решил поздравить Максима Галкина с днем рождения. В своем поздравлении артист всячески расхвалил юмориста, пожелал ему большой любви и назвал его другом.

"Сегодня день рождения самого солнечного, самого позитивного, самого остроумного и умного <…> С днём рождения, друг! Здоровья, Счастья и конечно ЛЮБВИ, в твоей очень красивой семье, ЛЮБВИ долгой, красивой, которая есть и будет еще много лет!",

– поздравляет Филипп.

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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Подписчики уверены, что слова Киркорова могут быть неискренними. Кто-то не понимают, как певец может считать другом того, кто увел у него жену. Другие пользователи и вовсе ругают Филиппа за то, что он упустил Аллу Пугачеву:

"Слава Богу, что Киркоров с ней развелся! Такой самовлюбленный павлин способен любить только себя!", "Смирили бы свой темперамент, и Алла бы была ваша навеки", "Завидуйте молча, свое счастье потерял", "Он у тебя бабу увел, какой он тебе друг", "Алла счастлива без вас".

Ни Максим, ни Филипп на злобные комментарии отвечать не успевают. Киркоров закончил свой гастрольный тур по Болгарии возвращается домой, а Галкин с самого утра принимает поздравления. Сегодня знаменитости исполнилось 43 года.

В числе первых поздравителей оказалась супруга – Алла Пугачева. Примадонна выложила удачный кадр с Максимом и собрала множество комплиментов по поводу своей внешности. Поклонники считают, что Алле Борисовне удалось повернуть время вспять.

Пока знаменитости поздравляют артиста с праздником, сам он наслаждается природой в своем загородном доме, не раскрывая подробностей празднования. 

Дарья ПЕТРОВА
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