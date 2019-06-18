Кожаные сапоги и голый живот: Водонаева отожгла на свадьбе

Телезвезда появилась на мероприятии в провокационном наряде

Алена Водонаева поделилась с подписчиками фотографиями со свадьбы своих друзей, куда она пришла в образе Джулии Робертс из фильма "Красотка". К созданию наряда девушки легкого поведения звезда "Дома-2" отнеслась серьезно: нашла высокие сапоги, сшила такой же костюм, а еще изменила цвет волос с помощью парика.

Смелый наряд Водонаева выбрала неспроста: ее друзья отмечали свадьбу в стиле 90-х, а дресс-код был соответствующим.

"Хочу сказать, что это была самая веселая и угарная свадьба на которой мне приходилось быть гостем",

– рассказала Алена.

Водонавева призналась, что в откровенном наряде чувствовала себя отлично, но вряд ли когда-то еще раз его наденет:

"Фильм "Красотка", который крутился у меня в салоне красоты накануне, вдохновил на образ. В этот образ я влюбилась окончательно и бесповоротно. Несмотря на то, что он навсегда останется образом лишь одного вечера".

Звезда "Дома-2" не впервые примерила провокационные наряды. Ранее Водонаева с легкостью прогулялась по улице без лифчика и устроила фотосессию в белье в примерочной.