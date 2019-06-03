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«Секс-бомба»: Водонаева разделась на улице

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Бывшая участница "Дома-2" без стеснения прогулялась без лифчика

Алена Водонаева рассказала о своих планах на июнь. Девушка твердо намерена развестись, открыть новый салон красоты и перевезти все свои вещи из Санкт-Петербурга, где живет ее законный супруг.

Несмотря на сложности в личной жизни и большую загруженность, Водонаева находит время для пикантных фотосессий. Девушка позировала фотографу на улице в плаще и полупрозрачных трусах. На одном из снимков видно, что на эротичную прогулку звезда "Дома-2" отправилась без лифчика.

 Поклонники без ума от внешности сексуальной красотки. 

"Секс-бомба", "Такая крутая", "Смело", "Секс", "Как можно быть такой идеальной", "Огонь", "Красотка и роковуха", "Как классно", "Офигительная", "Прекрасна и стройна", "Сумасшедшая красотка",

– восхитились обнаженной звездой.

Новость о разводе телезвезды с музыкантом появилась довольно давно, но некоторые поклонники узнали об этом только сейчас. Подписчики переживают за одинокую девушку и не понимают, как дело дошло до развода, ведь в своей книге Алена писала о нем, как о лучшем мужчине в своей жизни.

"Как же развод?", "Вы же в книге писали, что он лучший", "Вы слишком шикарны для него", "Я вообще удивилась про развод, так все красиво и хорошо выглядело", "Неужели все-таки развод?",

– интересуются подписчики.

На все вопросы Алена дала только один комментарий: "я переросла этот брак. Довольно быстро. Отношения должны развиваться, а люди должны расти", – высказалась Водонаева.

Ранее Утро писало о новом возлюбленном звезды. 


Дарья ПЕТРОВА
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