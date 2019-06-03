«Секс-бомба»: Водонаева разделась на улице

Нибиру
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Алена Водонаева рассказала о своих планах на июнь. Девушка твердо намерена развестись, открыть новый салон красоты и перевезти все свои вещи из Санкт-Петербурга, где живет ее законный супруг.
Несмотря на сложности в личной жизни и большую загруженность, Водонаева находит время для пикантных фотосессий. Девушка позировала фотографу на улице в плаще и полупрозрачных трусах. На одном из снимков видно, что на эротичную прогулку звезда "Дома-2" отправилась без лифчика.
Поклонники без ума от внешности сексуальной красотки.
"Секс-бомба", "Такая крутая", "Смело", "Секс", "Как можно быть такой идеальной", "Огонь", "Красотка и роковуха", "Как классно", "Офигительная", "Прекрасна и стройна", "Сумасшедшая красотка",
– восхитились обнаженной звездой.
Новость о разводе телезвезды с музыкантом появилась довольно давно, но некоторые поклонники узнали об этом только сейчас. Подписчики переживают за одинокую девушку и не понимают, как дело дошло до развода, ведь в своей книге Алена писала о нем, как о лучшем мужчине в своей жизни.
"Как же развод?", "Вы же в книге писали, что он лучший", "Вы слишком шикарны для него", "Я вообще удивилась про развод, так все красиво и хорошо выглядело", "Неужели все-таки развод?",
– интересуются подписчики.
На все вопросы Алена дала только один комментарий: "я переросла этот брак. Довольно быстро. Отношения должны развиваться, а люди должны расти", – высказалась Водонаева.
Ранее Утро писало о новом возлюбленном звезды.
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