Артистка довольна творчеством и счастлива в личной жизни

Ольга Бузова с едва ли не царским размахом презентовала новый клип на песню "Водица" и поместила ролик в соцсети. В нем она показана в необычном образе.

При первом взгляде создается ощущение, что звезда обнажена, но оно ошибочно. На исполнительнице надето боди, ее тело и голову украшают серебристые нити.

"Тири-Тири... Мои хорошие!!! Ну, что теперь официально можно поздравить нас всех с премьерой... И с первым местом в #itunes через 2 часа после того, как песня стала доступна", – сообщила артистка под записью.



Фанаты восхитились новой работой звезды и ею самой:

"Это было сильно. Молодец", "Круто, поздравляю!", "Это такая пушкааааа, я сегодня наверное раз 20 прослушал этот трек, Оля, как всегда на высоте, обожаю", "Песня огонь", "Все выглядит дорого... Костюмы на высоте", "Бомбааааа", "Хит", "Клип потрясающий... очень портавился... Песня просто кайф", "Красотка", Ты лучшая".

Были и недовольные. "Песня никакая и клип тоже, к сожалению", "Плагиат, Джей Ло!!!!!!! Фуууууу", "Текст песни, увы, не зашел", "Блевотина очередная,бревно деревянное с тупым выражением лица", "Хитом тут не пахнет", – раскритиковали они, не стесняясь грубых выражений.



Чуть ранее Ольга выложила фото с корзинами цветов. Она заявила, что находится "в состоянии невероятного душевного подъема и счастья от всего происходящего", ведь наступил "очень важный день" в ее "жизни и карьере". Она шла к этому четыре месяца.

Поговорила Бузова и о любви – сообщила, что в ее жизни появился мужчина, которому она доверяет. Она даже свое долгое воздержание нарушила – вступила с ним в интимнюю связь. Однако имени возлюбленного звезда "Дома-2" не назвала.

"Ну, у меня уже были... поэтому уже не так тяжело. Я два года воздержания нарушила! Может быть это была одна ночь, может быть несколько. – сообщила Бузова. После чего смутилась и замолчала.

Отвечая на вопрос о "спасителе", певица напустила туману. Она сказала: "Вы все его прекрасно знаете, но я не хочу вдаваться в подробности. После такого длительного состояния одиночества, конечно, у меня в итоге случились отношения. Теперь начался новый "отсчет", цитирует сайт "Комсомольская правда".

Между тем подписчики часто судачили о том, чтоСколько бы не появлялось спутников рядом с ведущей "Дома-2", она до сих пор страдает по бывшему мужу Дмитрию Тарасову. И песня "Водица" в очередной раз убедила их в этом. ведь в ней говорится как будто о бывшем муже звезды: "Ты разводил умело, но я не хотела разводица".

Не так давно стало известно, что поющая теледива готовит публике нечто. Однако это не будет связано ни с беременностью, ни с какими-то "мнимыми романами".

Что касается творческих успехов Ольги, то они всегда вызывали споры. Как-то поклонники заподозрили, что популярность артистки мнимая и связана с неким жестом. Не раз ей даже запрещали петь.