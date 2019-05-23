Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Скиньте ее уже за борт": вертящая прелестями Бузова разозлила россиян

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Артистка не забывает выкладывать в соцсеть провокационные ролики на отдыхе

Ольга Бузова приехала в Турцию, где успела не только попасть на фотосессию, но и поплавать на корабле в Босфорском проливе. На борту телеведущая не упустила возможности запечатлеть прекрасный день и показать себя, вот только опубликованный ею ролик не всем подписчикам пришелся по душе.

"Прямо сейчас мы находимся посередине между Азией и Европой в Босфорском проливе. С воды Стамбул прекрасен. Впереди фотосессия",

подписала видео Бузова.

Пользователи Сети принялись обсуждать тот факт, что в кадре певица демонстрирует свои подтянутые ягодицы, что делает довольно часто.

"Скиньте ее уже кто-то за борт", "Надоела своей задницей крутить!", "Когда ты будешь работать, а не дразнить молодежь с экрана", "Да один зад везде", "Вот обязательно задницей надо крутить, будто только у тебя есть", "Зачем жопу так отклячивать", "Ты не можешь просто стоять и получать удовольствие? Постоянно кривляешься", – разразились гневной тирадой злопыхатели.

Впрочем, поклонники Бузовой встали на ее защиту и отметили, что у нее прекрасный "орешек", который грех не показать. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Пожар и пострадавшие: на Крымском мосту разыгралась трагедия

На дороге внезапно вспыхнул бензовоз

Водили за нос: в тайне гибели группы Дятлова сделали неожиданное открытие

Доказательства, хранящиеся в уголовном деле, поставили под сомнение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей