"Скиньте ее уже за борт": вертящая прелестями Бузова разозлила россиян

Артистка не забывает выкладывать в соцсеть провокационные ролики на отдыхе

Ольга Бузова приехала в Турцию, где успела не только попасть на фотосессию, но и поплавать на корабле в Босфорском проливе. На борту телеведущая не упустила возможности запечатлеть прекрасный день и показать себя, вот только опубликованный ею ролик не всем подписчикам пришелся по душе.

"Прямо сейчас мы находимся посередине между Азией и Европой в Босфорском проливе. С воды Стамбул прекрасен. Впереди фотосессия",

– подписала видео Бузова.

Пользователи Сети принялись обсуждать тот факт, что в кадре певица демонстрирует свои подтянутые ягодицы, что делает довольно часто.

"Скиньте ее уже кто-то за борт", "Надоела своей задницей крутить!", "Когда ты будешь работать, а не дразнить молодежь с экрана", "Да один зад везде", "Вот обязательно задницей надо крутить, будто только у тебя есть", "Зачем жопу так отклячивать", "Ты не можешь просто стоять и получать удовольствие? Постоянно кривляешься", – разразились гневной тирадой злопыхатели.

Впрочем, поклонники Бузовой встали на ее защиту и отметили, что у нее прекрасный "орешек", который грех не показать.