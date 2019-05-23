Водонаева у массажиста засветила мохнатого паука

Нибиру
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Экстравагантная Алена не устает удивлять фанатов.
Неожиданные кадры опубликованы в Instagram экс-звезды "Дома-2". Красотка отправилась к массажисту, которого посещает уже много лет. В его апартаментах она и сняла отталкивающее видео.
Водонаева показала молодого человека, который смущенно хихикал, сидя на диване рядом с террариумом, пока она вещала про паука, недавно там обосновавшегося.
"Приезжаешь на массаж... и тут теперь такая вот дрянь живет",
– с отвращением прокомментировала она, постучав по стеклу длинным ногтем.
Алена тщательно следит за своей внешностью: занимается спортом, ухаживает за кожей и волосами и щедро делится опытом с подписчиками. Так, недавно она раскрыла секреты правильного питания.
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