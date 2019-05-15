"Слюна потекла": Водонаева расстегнула одежду и пустилась в откровения

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Красотка рассказала, чем себя балует.
Алена Водонаева спровоцировала бурную дискуссию в своем Instagram. Однако тема была неожиданной. Под снимком, где бывшая участница телестройки предстала в сексуальном образе, засветив голое тело, она рассказала о том, как поддерживает отличную форму.
"Красота начинается изнутри. И мы на миллион процентов состоим из того, что мы едим", – написала она.
Водонаева рассказала подписчикам, какие продукты лучше всего подходят для завтрака, а также посоветовала исключить кофе с молоком, от которого бывают отеки. Если ест не дома, может побаловать себя яйцом "Бенедикт с лососем", добавила она.
Откровения о еде вызвали неподдельный интерес – пользователи засыпали звезду вопросами. Некоторые признались, что не могут во всем себя ограничивать либо не знали, что какие-то продукты лучше не включать в рацион. Так, одна из дам повинилась, что только что выпила две чашки кофе с молоком, на что Водонаева, которая старается отказаться от этого напитка, ответила: "Аж слюня потекла у меня от вашего комментария".
Другие обратили внимание на эффектный снимок и сделали Алене комплименты (орфография и пунктуация сохранены).
"Очень нравиться элегантная и умная", "Алёна, какая красивая...", "Обожаю завтраки, булочки , бутербродики, блинчики, сырнички, ммм! Всегда жду утро, чтобы всего наесться", "Жду рецепт тоста с авокадо. Обожаю вас,вы всегда вдохновляете",
– написали пользователи.
Ранее Водонаева опубликовала снимок в купальнике.
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