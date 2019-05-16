Звезда "Дома-2" заявила о насилии на диване у Малахова

Девушка уверена, что спасти ее может только передача

Виктория Комиссарова стала новой героиней программы "Прямой эфир". Бывшая участница телепроекта год назад уехала с подругой на Бали, чтобы отдохнуть. Путешествие едва не обернулось трагедией.

Через социальные сети красотка познакомилась с молодым человеком и быстро вступила в отношения с ним. Влюбленные даже начали планировать свадьбу. Но сказка рухнула, когда девушке удалось выяснить, что молодой человек ее постоянно обманывает и врет о смерти родителей. В результате спора избранник поднял на Комиссарову руку.

"Начинается потасовка, стаскивает по лестнице. Естественно я начинаю орать, мне делать больше было нечего. В общем, я оказываюсь на земле, на траве, а он был еще пьяный в тот момент. Он начал бить меня ногой по голове. Я лежал, у меня была огромная гематома на следующий день",

– поделилась шокирующим рассказом бывшая участница "Дома-2".

На этом история не закончилась – мужчина решил не отпускать россиянку домой, забрал ее вещи, документы и телефон. А через некоторое время, когда Виктория решила дать отношениям еще один шанс, он снова начал ее избивать.

"Он говорил, что сделает документы и сможет работать, но по факту все снова оттягивалось и у меня закончилось терпение. Я собрала вещи и ушла",

– пояснила девушка.

После этого в адрес звезды телестройки начали поступать угрозы, ее бывший заявлял, что сожжет всю ее семью. Сам мужчина оправдывается тем, что все еще любит блондинку.

"Я хочу ей показать, сказать и убедить ее в том, что я настоящий мужчина, что я готов покаяться и что я готов извиниться перед ней",

– добавил Рустам.

Проверка на полиграфе подтвердила, что мужчина действительно неоднократно избивал невесту, отбирал у нее деньги и документы, а также испортил ее автомобиль.