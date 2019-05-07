"Истошно заголосили": Малахов напал на россиян

Телеведущий не мог остаться в стороне от громкого скандала

Финал телевизионного шоу "Голос. Дети" привел в замешательство многих. Любимец публики и явный фаворит Ержан Максим завоевал лишь второе место, а победа досталась дочери Алсу.

Критиковать такой исход принялись многие звезды, но на защиту девочки встал Андрей Малахов. Он считает, что фанатам и представителям шоу-биснеса нужно вести себя сдержаннее и быть терпимее.

"Да что фанаты! Истошно заголосили даже представители шоу-бизнеса из группы "А", меняя свою позицию на потребу публики. Неужели 11-летняя девочка заслуживает потоков грязи лишь за то, что родилась в семье знаменитой певицы <...>Уважаемые взрослые, скажите, какой вообще ребенок это заслуживает?",

– эмоционально высказался популярный телеведущий на сайте Starhit.

Малахов также считает, что результаты голосования проверить нужно, но это вряд ли что-то изменит. Как утверждает знаменитость, за Микеллу Абрамову проголосовали 92% позвонивших.

Неожиданный финал "Голос. Дети" отразился на всех участниках. Например, Ержана Максима пригласили в Англию поучаствовать в популярном шоу талантов, а мать Микеллы Абрамовой Алсу отстранили от "Евровидения 2019". Певица должна была объявлять баллы от России, но ей нашли замену, по слухам, это связано со скандальным финалом детского конкурса.