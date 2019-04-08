"Наташа, прости": Волочкова затащила Малахова в постель

Объятия двух звезд попали на видео

Скандалы вокруг Анастасии Волочковой не утихают ни на секунду. После громкого интервью с Ксенией Собчак она решилась рассказать о взаимоотношениях со своим бывшим мужем Андрею Малахову – для этого танцовщица пригласила его в свой загородный дом.

Главной темой для обсуждения стал Игорь Вдовин, на которого Волочкова подала заявление.

"У меня очень наболела ситуация с бывшим мужем, я подала на него заявление в правоохранительные органы",

– рассказывает Анастасия.

По словам балерины, он уже несколько лет не отдает ей $3 млн, взятые в долг. Артистка призналась, что он часто занимал у нее крупные суммы, но всегда возвращал. А потом попросил еще раз, пообещав отдать с 30% прибыли. Однако денег звезда так и не увидела – решила действовать через правоохранительные органы.

"Вот куда ушли ваши деньги – это офшор на Кипре",

– цитирует Анастасия полицейских.

Волочкова так и не смогла простить бывшему мужу обман, а на роскошный особняк деньги зарабатывала сама.

"Купить этот дом Игорь не помог ни копейкой",

– рассказала звезда Малахову.

Балерина считает, что достойна жить именно в таком доме, а не скитаться по съемным жилищам – как когда-то ей приходилось делать. Волочкова провела Малахову экскурсию по своему трехэтажному особняку и призналась, что неравнодушна к цветам.

"Я настолько люблю цветы, что они у меня даже на унитазах",

– хвастается артистка.

Особое место в жилище занимает спальня – именно здесь балерина проводит ночи со своим таинственным возлюбленным. Волочковой удалось завлечь Малахова в свои объятья и показать свои фирменные движения.

"Наташа, прости!"

– кричит Андрей своей жене, нежась в кровати с примой.

Кроме мирских развлечений, Волочкову интересует духовный рост – она признается, что давно променяла рестораны и светские мероприятия на поездки в храмы и монастыри. Тем более что ест балерина немного – так ее приучили в балетном училище.

"Я себя заставила не любить мясо, картошку, макароны, хлеб",

– рассказывает танцовщица о секрете своей стройности.

Малахов идеальную фигуру Анастасии отметил и даже немного волнуется за нее.

"Ты скоро будешь героиней программы про анорексию",

– высказался телеведущий.

Анастасия сумела наладить свою личную жизнь, построить достойный ее дом, теперь ее волнуют только отношения с семьей. Дочка балерины много времени проводит с отцом, балерина переживает, что Ариадну могут настраивать против нее.

"Моя мама и Игорь прокачивают ей мозги",

– считает Волочкова.

Маму из своей жизни она вычеркнула: та постоянно мешала ей строить отношения с мужчинами и испытывала зависть к успешной дочке, заявила Волочкова.

"Она сама хотела стать балериной, но не стала, она растила меня как своей проект",

– с грустью поделилась танцовщица.

А вот об отце своем она заботится – мужчина не разговаривает и передвигается с помощью инвалидного кресла. Звезда смогла устроить его в хороший центр, стоимость проживания в котором доходит до 150 тыс. в месяц.

Теперь главная задача Анастасии Волочковой – получить назад свои $3 млн от Игоря Вдовина.

"Игорь – исчадье ада, я никогда ему этого не прощу",

– эмоционально отозвалась звезда.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала подробности интимной жизни с новым возлюбленным.