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Обнаженная Волочкова в огне поразила формами

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина не перестает удивлять экстравагантными кадрами

Анастасия Волочкова эксперт в откровенной съемке: то зависнет над бочкой в крошечном купальнике, то изваляется в снегу, прикрываясь только вениками. На этот раз танцовщица превзошла себя – ее обнаженное тело скрывают языки пламени.

"Огонь любви",

– коротко подписала Волочкова.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Похоже, что скандальная балерина наконец обрела счастье в личной жизни, хотя имя избранника до сих пор скрывает. Однако, кусочек их романтического вечера показала. Пара отмечала 170 дней, проведенных вместе.

Дарья ПЕТРОВА
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