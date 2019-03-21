Обнаженная Волочкова в огне поразила формами

Балерина не перестает удивлять экстравагантными кадрами

Анастасия Волочкова эксперт в откровенной съемке: то зависнет над бочкой в крошечном купальнике, то изваляется в снегу, прикрываясь только вениками. На этот раз танцовщица превзошла себя – ее обнаженное тело скрывают языки пламени.

"Огонь любви",

– коротко подписала Волочкова.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 20 Мар 2019 в 12:50 PDT

Похоже, что скандальная балерина наконец обрела счастье в личной жизни, хотя имя избранника до сих пор скрывает. Однако, кусочек их романтического вечера показала. Пара отмечала 170 дней, проведенных вместе.