Волочкова потеряла ребенка

Балерина откровенно рассказала о трагедии

Анастасия Волочкова могла стать мамой дважды. Она призналась, что была беременна от бизнесмена Сулеймана Керимова.

Вытянула подробности Ксения Собчак, которую балерина пустила домой. Во время съемки интервью кандидат в президенты все время расспрашивала у Анастасии подробности личной жизни, интересовалась, почему Керимов и Волочкова расстались.

Не выдержав натиска Ксении, балерина открыла свою тайну.

"Я узнала, что беременна. Сулейман хотел на мне жениться, хотя у него уже была жена. Но он по своей вере мог иметь много жен. А я хотела быть единственной",

– приводит слова балерины КП.

В ответ на отказ возлюбленной предприниматель пригрозил отобрать ребенка и увезти его в Дербент, если что-то пойдет не так.

"Когда я это услышала, у меня был стресс. Потом я потеряла сознание в балетном зале. У меня случился выкидыш",

– откровенно рассказала танцовщица.

По ее словам, после этого она сама решилась закончить отношения с Керимовым, отмечает РИА "Фан".

Ранее "Утро" писало о главной трагедии звезды "Аншлага".