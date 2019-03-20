Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Волочкова потеряла ребенка

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина откровенно рассказала о трагедии

Анастасия Волочкова могла стать мамой дважды. Она призналась, что была беременна от бизнесмена Сулеймана Керимова.

Вытянула подробности Ксения Собчак, которую балерина пустила домой. Во время съемки интервью кандидат в президенты все время расспрашивала у Анастасии подробности личной жизни, интересовалась, почему Керимов и Волочкова расстались. 

Не выдержав натиска Ксении, балерина открыла свою тайну.

"Я узнала, что беременна. Сулейман хотел на мне жениться, хотя у него уже была жена. Но он по своей вере мог иметь много жен. А я хотела быть единственной",

приводит слова балерины КП.

В ответ на отказ возлюбленной предприниматель пригрозил отобрать ребенка и увезти его в Дербент, если что-то пойдет не так.

"Когда я это услышала, у меня был стресс. Потом я потеряла сознание в балетном зале. У меня случился выкидыш",

– откровенно рассказала танцовщица.

По ее словам, после этого она сама решилась закончить отношения с Керимовым, отмечает РИА "Фан".

Ранее "Утро" писало о главной трагедии звезды "Аншлага". 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Экс-президент Крыма арестован

Политика задержали в центре Симферополя

Названа причина начала третьей мировой

Конфликт вспыхнет после падения одной из стран Востока

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей