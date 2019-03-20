Волочкова потеряла ребенка

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Анастасия Волочкова могла стать мамой дважды. Она призналась, что была беременна от бизнесмена Сулеймана Керимова.
Вытянула подробности Ксения Собчак, которую балерина пустила домой. Во время съемки интервью кандидат в президенты все время расспрашивала у Анастасии подробности личной жизни, интересовалась, почему Керимов и Волочкова расстались.
Не выдержав натиска Ксении, балерина открыла свою тайну.
"Я узнала, что беременна. Сулейман хотел на мне жениться, хотя у него уже была жена. Но он по своей вере мог иметь много жен. А я хотела быть единственной",
– приводит слова балерины КП.
В ответ на отказ возлюбленной предприниматель пригрозил отобрать ребенка и увезти его в Дербент, если что-то пойдет не так.
"Когда я это услышала, у меня был стресс. Потом я потеряла сознание в балетном зале. У меня случился выкидыш",
– откровенно рассказала танцовщица.
По ее словам, после этого она сама решилась закончить отношения с Керимовым, отмечает РИА "Фан".
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