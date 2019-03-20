"Классные дыньки": Седокова соблазнила телом в микрокупальнике

Певица восхитила фанатов своими формами

Анна Седокова – одна из самых горячих представительниц российского Instagram. На новой фотографии она в очередной раз показала свои главные достоинства, облачившись только в крошечный леопардовый купальник.

Все внимание приковывает грудь Седоковой: комментаторы не скупились на комплименты, но кое-кто засомневался в ее натуральности.

"Грудь настоящая?", "Кому нравятся такие футбольные мячи?", "Ходячий силикон", "Достижения пластической хирургии и косметологии в отражении",

– раскритиковали подписчики.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 20 Мар 2019 в 1:01 PDT

Форум пластических хирургов "300 экспертов" считает, что тело и лицо бывшей участницы группы "ВИА Гра" никаким вмешательствам не подвергалось.

"Анна и до участия в группе обладала внушительными формами, а после провела над собой невероятную работу, похудев и подтянув силуэт",

– пишет эксперт.

Большинство подписчиков считают тело Седоковой невероятно сексуальном и притягательным, ну а критики просят ее остановиться, пока она не превратилась во "вторую Волочкову".

"Сколько можно показывать свое немолодое тело. Побойся бога.", "Девушка по вызову. На таком фото надо указывать номер телефона.", "Седокова скатилась как-то резко, тема одна. Больше привлечь нечем", "Секси, молодец", "Классные дыньки", "Красивая, сочная", "Шикарное тело", "Очень аппетитно... феерически оргазмически, бомбически, чертовски сексуальна!!!"

– мнения пользователей разделились.

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