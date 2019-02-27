"Порнозвезда": Седокова натянула резиновый наряд

Певица примерила вызывающий образ пепельной блондинки

Седокова поделилась с поклонниками в социальных сетях своим новым фото. На нем Анна предстала с новой прической: девушка сменила длинные темные локоны на пепельную стрижку. Правда, подписчики подозревают, что это всего лишь парик.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 26 Фев 2019 в 3:44 PST

Еще одним предметом для обсуждения стал наряд певицы: красные колготки, лакированный плащ и шпильки. Образ получился больше вульгарным, чем сексуальным, а в комментариях Седокову упрекают в подражании западным звездам.

Но нашлись и те, кто оценил смелый образ.

"Прям порнозвезда)))", "томная киса в красной резине натянутой", "Скарлет Йохансон" – оценили пользователи.

Интересно, что такой снимок звезда сопроводила цитатой умершего физика Стивена Хокинга.

"Жизнь была бы очень трагичной, если бы не была такой забавной. Очень важно просто не сдаваться".