"Порнозвезда": Седокова натянула резиновый наряд

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Седокова поделилась с поклонниками в социальных сетях своим новым фото. На нем Анна предстала с новой прической: девушка сменила длинные темные локоны на пепельную стрижку. Правда, подписчики подозревают, что это всего лишь парик.
Еще одним предметом для обсуждения стал наряд певицы: красные колготки, лакированный плащ и шпильки. Образ получился больше вульгарным, чем сексуальным, а в комментариях Седокову упрекают в подражании западным звездам.
Но нашлись и те, кто оценил смелый образ.
"Прям порнозвезда)))", "томная киса в красной резине натянутой", "Скарлет Йохансон" – оценили пользователи.
Интересно, что такой снимок звезда сопроводила цитатой умершего физика Стивена Хокинга.
"Жизнь была бы очень трагичной, если бы не была такой забавной. Очень важно просто не сдаваться".
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