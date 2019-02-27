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"Порнозвезда": Седокова натянула резиновый наряд

Анна Седакова. Фото: instagram.com/annasedokova
Певица примерила вызывающий образ пепельной блондинки

Седокова поделилась с поклонниками в социальных сетях своим новым фото. На нем Анна предстала с новой прической: девушка сменила длинные темные локоны на пепельную стрижку. Правда, подписчики подозревают, что это всего лишь парик.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Еще одним предметом для обсуждения стал наряд певицы: красные колготки, лакированный плащ и шпильки. Образ получился больше вульгарным, чем сексуальным, а в комментариях Седокову упрекают в подражании западным звездам.

Но нашлись и те, кто оценил смелый образ.

"Прям порнозвезда)))", "томная киса в красной резине натянутой", "Скарлет Йохансон" – оценили пользователи.

Интересно, что такой снимок звезда сопроводила цитатой умершего физика Стивена Хокинга.

"Жизнь была бы очень трагичной, если бы не была такой забавной. Очень важно просто не сдаваться".

Дарья ПЕТРОВА
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