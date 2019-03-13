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"Растягиваю удовольствие": Волочкову в микротрусах посетил таинственный гость

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина совмещает приятное с полезным

Анастасия Волочкова не прекращает злить завистливых поклонников своей идеальной растяжкой. Шпагатами в зале и на кровати уже никого не удивишь, сейчас любимый снаряд балерины – бочка.

Над ней она зависает в микро купальнике уже не в первый раз.

"Растягиваю удовольствие от встречи с интересным человеком, который был у меня в гостях. Скоро вас ждёт кое-что очень интересное. И настолько неожиданное, что это будет сенсацией! Но пока что подробностей рассказать не могу" – подписала кадр Волочкова.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Выяснить, что думают подписчики об очередном откровенном снимке – невозможно, так как танцовщица предпочла скрыть комментарии.

Что за таинственный гость так взбодрил балерину пока также непонятно, но известно, что совсем скоро поступит в продажу ее новая книга "Плата за успех". Анастасия обещает, что книга полна сенсаций и откровений. 

Дарья ПЕТРОВА
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