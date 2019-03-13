"Растягиваю удовольствие": Волочкову в микротрусах посетил таинственный гость

Нибиру
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Анастасия Волочкова не прекращает злить завистливых
поклонников своей идеальной растяжкой. Шпагатами в зале и на кровати уже никого
не удивишь, сейчас любимый снаряд балерины – бочка.
Над ней она зависает в микро купальнике уже не в первый раз.
"Растягиваю удовольствие от встречи с интересным человеком, который был у меня в гостях. Скоро вас ждёт кое-что очень интересное. И настолько неожиданное, что это будет сенсацией! Но пока что подробностей рассказать не могу" – подписала кадр Волочкова.
Выяснить, что думают подписчики об очередном откровенном снимке – невозможно, так как танцовщица предпочла скрыть комментарии.
Что за таинственный гость так взбодрил балерину пока также непонятно, но известно, что совсем скоро поступит в продажу ее новая книга "Плата за успех". Анастасия обещает, что книга полна сенсаций и откровений.
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