"Растягиваю удовольствие": Волочкову в микротрусах посетил таинственный гость

Балерина совмещает приятное с полезным

Анастасия Волочкова не прекращает злить завистливых поклонников своей идеальной растяжкой. Шпагатами в зале и на кровати уже никого не удивишь, сейчас любимый снаряд балерины – бочка.



Над ней она зависает в микро купальнике уже не в первый раз.

"Растягиваю удовольствие от встречи с интересным человеком, который был у меня в гостях. Скоро вас ждёт кое-что очень интересное. И настолько неожиданное, что это будет сенсацией! Но пока что подробностей рассказать не могу" – подписала кадр Волочкова.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 11 Мар 2019 в 11:39 PDT

Выяснить, что думают подписчики об очередном откровенном снимке – невозможно, так как танцовщица предпочла скрыть комментарии.

Что за таинственный гость так взбодрил балерину пока также непонятно, но известно, что совсем скоро поступит в продажу ее новая книга "Плата за успех". Анастасия обещает, что книга полна сенсаций и откровений.