Минус полмиллиона: Волочкову лишили больших денег

Бывший муж больше не перечисляет балерине 480 тысяч ежемесячно

Еще недавно Анастасия Волочкова демонстрировала идиллию в отношениях с бывшим мужем и их совместной дочерью. Затем снимки из социальных сетей пропали, а балерина подала заявление в полицию с требованием привлечь Игоря Вдовина к уголовной ответственности за присвоение мошенническим путем ее денежных средств в размере 100 млн рублей.



Возможной причиной такого поступка стали алименты, которые бывший муж перестал платить. Подписчики предполагают, что бизнесмен просто забрал дочь жить к себе, поэтому и не считает нужным перечислять деньги, пишет "Экспресс газета".

"Вдовин ей 480 тысяч каждый месяц перечислял на дочь, прислугу и ее склеп, а когда дочь сбежала к отцу, видимо, алименты перестал кукусе платить", – предположила одна из подписчиц Волочковой. – Дочка живет в семье, счастлива, на фотках смеется. А у нее на дне рождения она даже не улыбнулась и подальше от мамаши держалась. Вот нашу кукусю это все и задело, и у нее желчь от зависти за дочь и за счастье Вдовина полезла наружу".

Действительно, в социальных сетях звезды снимков с дочерью все меньше. По слухам, она перебралась жить к отцу, но Анастасия домыслы недоброжелателей отрицает.

"Мы с Игорем живем не вместе, но вместе воспитываем дочь. Папа видел ее на протяжении многих лет раз в полгода. А теперь я счастлива, что по моей просьбе он стал проводить с дочерью больше времени".