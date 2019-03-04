Галкина спаивает жена

Максим не смог справиться с похмельем после вечеринки Пугачевой

В воскресенье Галкин бурно праздновал традиционный праздник весны, который устраивает его жена. Застолье Примадонны на сей раз прошло не в семейном замке в деревне Грязь, а в небольшом ресторане.

"А потом пресса напишет, что я спиваюсь!"

– цитирует слова юмориста "КП".

По слухам, на вечеринке Максим не ограничивал себя в спиртном, поэтому сегодня появился на публике не в настроении и явно с головной болью.

Галкин был гостем на пресс-завтраке телеканала "Муз-ТВ", выглядит юморист на фоне остальных участников не очень: помятый вид, подглазники и, похоже, синяк под глазом.

Уже известно, что Максим станет ведущим музыкальной премии в этом году.