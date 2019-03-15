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В лифчике и трусах: Лобода удивила фигурой без фотошопа

Светлана Лобода. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Певица восхищает идеальным телом

Светлана Лобода поделилась с подписчиками в социальных сетях новым кадром. Звезда позирует в бюстгальтере и расстегнутых джинсах, обнажая идеальный пресс.

Несмотря на то, что Лобода фотографирует себя сама и не обрабатывала фотографию в фотошопе – ее тело выглядит сексуально. Некоторые заметили, что фигура стала более женственной после родов.

"Доброе утро, но для нас доброй ночи",

– подписала фотографию певица.

Подписчики естественный кадр оценили, некоторые даже придумали кричалку: "Кто красивая всегда? Это Света Лобода". Они хвалят фигуру звезды, но считают, что ей необязательно выкладывать такие личные снимки.

"Красотка", "Будьте всегда такой красивой", "Убиваете идеальностью", "Шикарная фигура", "Штаны застегните", "А зачем так оголяться, да еще и всем показывать? Я понимаю, что фигура хорошая, но переборщила", "Роды пошли на пользу ! Фигура сейчас то, что надо. Раньше прям совсем худесенькой были…",

– пишут комментаторы.

Напомним, в мае 2018 г. Светлана Лобода стала мамой во второй раз. Дочку назвали Тильдой, поклонники уверены, что в честь отца. По слухам, им является Тилль Линдерманн – солист немецкой группы Rammstein.

Дарья ПЕТРОВА
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