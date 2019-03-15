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Украинцы могли убить Вайкуле

Лайма Вайкуле. Фото: www.globallookpress.com
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Певица рассказала о страшном случае на выступлении

Звезда призналась, что могла погибнуть во время исполнения песни на Украине. Все из-за недобросовестной работы техников.

YouTube-канал "Говорящие головы" опубликовал интервью с Лаймой Вайкуле. В нем она рассказала о своем отношении к современным музыкантам, знакомстве с Аллой Пугачевой и самом страшном концерте в своей жизни.

Несколько лет назад, когда певица гастролировала по Украине, она легко могла умереть. По словам певицы, во время монтажа сцены в Одессе технические работники перебили световой провод напряжением в 300 вольт. Когда Лайма при исполнении хита коснулась поручня сцены, ее через микрофон поразил сильный электрический разряд.

"И вдруг я понимаю, что меня бьет током. Что-то такое происходит, что глаза на лоб лезут. Я отпустила поручень и понимаю, что падаю. Я выбросила микрофон. Иду назад, смотрю на клавишника и понимаю, что ничего сказать не могу. Я была тогда в очень хорошей форме, устояла и не свалилась со второго этажа",

– откровенно поделилась звезда.

Певица смога сама спуститься по лестнице и дойти до гримерки, но без последствий не обошлось. Однако, несмотря на все случившееся, она нашла в себе силы вернуться к зрителям и спеть свои хиты. Но микрофон потребовала обернуть в материал, не проводящий ток.

Лайма Вайкуле. Фото: www.globallookpress.com

"Думала об одном: „Сердце. Сердце. Сердце“. В голове было только это. Мне потом рассказали, что это был дикий спазм. Я прокусила язык и щеку. Мое сердце оказалось слишком сильным. Был спазм всех мышц от этого удара током",

– пояснила Лайма.

Вайкуле и сейчас продолжает давать концерты на Украине, а вот от гастролей в Крыму отказывается. После такого громкого заявления некоторые российские звезды посоветовали ей не выступать в РФ. Певица смогла оправдаться, сказав, что обязательно выступит на полуострове, когда снимут санкции. 

Ранее Утро рассказывало о странном поведении Ольги Бузовой на концерте. 

Дарья ПЕТРОВА
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