Крымский мост пострадал от строителей дорог

Трасса "Таврида" стала пугалом для водителей

Поездка по Крымскому мосту может быть опасна для автомобилистов и их железных коней. К такому выводу пришли украинские журналисты. Посмотрев свежее видео, снятое водителями на камеру регистратора, они поспешили предупредить читателей о серьезных дефектах дороги на Крымском полуострове.

"На новом дорожном полотне в некоторых местах уже появились выщербины и небольшие проседания. В некоторых местах машина идет нормально, а на некоторых участках ее раскачивает, хотя на первый взгляд дорога целая", - сообщает replyua.net.

Украинские репортеры также отмечают, что на ряде участков строящейся дороги не видно разметки. В связи с этим они рекомендуют не пользоваться трассой при перемещении с полуострова на материк и обратно через Крымский мост. Для желающих самим убедиться в "ущербности" дороги, они опубликовали видео, размещенное в Интернете.

Трасса "Таврида" пройдет по маршруту: Керчь - Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай - Севастополь с выходом к Крымскому мосту. Движение по первому участку дороги началось 31 декабря 2018 года. Окончание строительства запланировано на 2022 год.