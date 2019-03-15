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Крымский мост пострадал от строителей дорог

Фото: most.life
Трасса "Таврида" стала пугалом для водителей

Поездка по Крымскому мосту может быть опасна для автомобилистов и их железных коней. К такому выводу пришли украинские журналисты. Посмотрев свежее видео, снятое водителями на камеру регистратора, они поспешили предупредить читателей о серьезных дефектах дороги на Крымском полуострове.

"На новом дорожном полотне в некоторых местах уже появились выщербины и небольшие проседания. В некоторых местах машина идет нормально, а на некоторых участках ее раскачивает, хотя на первый взгляд дорога целая", - сообщает replyua.net.

Украинские репортеры также отмечают, что на ряде участков строящейся дороги не видно разметки. В связи с этим они рекомендуют не пользоваться трассой при перемещении с полуострова на материк и обратно через Крымский мост. Для желающих самим убедиться в "ущербности" дороги, они опубликовали видео, размещенное в Интернете.

Трасса "Таврида" пройдет по маршруту: Керчь - Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай - Севастополь с выходом к Крымскому мосту. Движение по первому участку дороги началось 31 декабря 2018 года. Окончание строительства запланировано на 2022 год.

Фоторепортаж
У "Тавриды" нашли слабое место
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Вера СВЕТЛОВА
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