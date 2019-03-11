"Летающее корыто": украинцы соорудили чудо-мост

Уникальная конструкция уже больше полувека служит местным жителям. И, видимо, прослужит как минимум еще столько же

В закарпатском селе Нижний Быстрый вот уже 50 лет функционирует необычная переправа через речку. Состоит она из троса, некой разновидности бугеля и вместительного корыта. Работает очень просто, за счет приложения силы. Нужно сесть в корыто и с помощью специального ремешка привести в движение бугель – проверенная временем механика.

Переправа стала местной достопримечательностью – о ней буквально каждый год рассказывают СМИ, как украинские, так и российские. Главной героиней рассказа, как правило, выступает местная жительница – 77-летняя Кристина Росоха. Это ее муж и придумал такой способ попасть на другой берег. Как говорится, нужда заставила. Дело в том, что село расположено по обе стороны реки и пролегает вдоль берегов на несколько километров. А мост между этими двумя частями всего один. И жильцам отдаленных домов приходится каждый раз преодолевать немалое для пенсионера расстояние, чтобы сходить, например, за продуктами. А тащить их на себе обратно – вообще пытка.

По словам Росохи, после многих лет пользования изобретения ее супруга она уже не боится высоты, но страх свалиться в реку до сих пор при ней. Тем более, что смертельные случаи уже были, и не раз. Местные выпадали из корыта и разбивались насмерть. Но, несмотря на это, "летающей" переправой продолжают каждый день пользоваться сотни сельчан.

Администрация села, мягко говоря, не спешит решить проблему. За более чем 50-летнюю историю Нижнего Быстрого местные власти так и не построили дополнительный мост – то ли денег нет, то ли желания. Чиновников много раз просили решить проблему, но те только отмахиваются: "кризис, нет средств". И кто бы ни был следующим президентом или премьер-министром Украины, для Верхнего Быстрого все останется без изменений. "Летающая" переправа даже обрела известность в интернете. Люди посвящают издевательские посты о том, что украинцам в отличие от россиян с мостами вообще не везет: "Кто-то едет по Крымскому мосту, а кто-то – в летающем корыте".



