Европа отказалась хоронить корабли в Черном море

Лидеры ЕС раскусили замысел Украины и США

Планы Киева повторить провокацию в Керченском проливе, но уже руками европейцев, провалились. Европейские страны отказались посылать свои корабли в Черное море, чтобы сопровождать украинские суда в азовские порты без разрешения РФ. Развязывать войну ради амбиций украинских властей и даже в угоду США в ЕС не захотели, отметил отставной капитан 2-го ранга Северного флота Николай А.

"На дне Черного моря много европейских кораблей, и вряд ли такие державы, как Германия и Франция, хотят добавить еще несколько", – высказался он в беседе с "Правда.ру".

По мнению капитана, если бы европейцы направили свои военные суда к российским южным берегам, Москва в первую очередь заблокировала бы проход под Крымским мостом при помощи сухогруза и напомнила о необходимости получить разрешение на проход. Если бы чужие корабли это не остановило, РФ начала бы показательные облеты авиацией. Далее – силовое вытеснение со своей территории, то есть таран.

"В крайнем случае – огонь по силовым установкам, винтам. Ну а если началось бы огневое противодействие... понятно, что был бы ответ на поражение. Это война, да", – указал капитан.

По некоторым данным, Вашингтон подталкивал европейских лидеров к такому развитию событий. Однако канцлер Германии Ангела Меркель прямо заявила, что не намерена рисковать миром и жизнями людей, поскольку в этом случае локальный конфликт между РФ и Украиной мог разрастись до уровня военного противостояния РФ с НАТО. От участия в провокации также отказался Париж.