Вашингтон отказался участвовать в захвате Азова

Надежды Киева на помощь заграницы уплыли вместе с эсминцем

Военно-морские силы США не собираются принимать участие в очередной провокации Украины в Керченском проливе. Американский эсминец "Дональд Кук" накануне мирно покинул порт Одессы и взял курс на Босфор. Если украинские моряки все же решатся вновь сунуться под Крымский мост, им придется делать это самостоятельно, без участия "международных наблюдателей".



Заход корабля в одесский порт с радостью был встречен украинским руководством. В приморский город на встречу с экипажем прибыли спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер и президент Незалежной Петр Порошенко. Последний назвал визит эсминца "яркой демонстрацией уникального сотрудничества между Киевом и Вашингтоном", передает "Свободная пресса".

По представлениям украинских властей, эсминец должен был в сопровождении украинских военных катеров отправиться в Керченский пролив, чтобы обеспечить проход в Азовское море. Однако этого не произошло. Корабль, на борту которого находится 56 крылатых ракет "Томагавк", разумно решил не вступать в конфликтные ситуации с Россией.

Российские эксперты полагают, что заявления и выходки Порошенко всем надоели на Западе. Выдавая бойню в Донбассе за борьбу с российской агрессией, он неизменно выпрашивал у зарубежных покровителей деньги и оружие. А потому ни США, ни НАТО, ни Евросоюз поддерживать его воинственные выпады больше не собираются.

"Верить ему на Западе перестали, хотя и выказывают некое сочувствие. Потом он решил сыграть на теме Азовского моря, где опять же Россией нарушаются права свободного мореплавания. Чуть было не сработало, но даже у наших "заклятых друзей" в Европе хватило мозгов понять, что вся эта провокация в Керченском проливе с украинскими катерами является очередной пустышкой",

– считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, американцы не хотят оказывать Порошенко реальной помощи. "Предлагают обойтись своими силами, главное, чтобы обеспечить эффект, конечная цель которого упирается в вероятность продления президентских полномочий. И Порошенко готов сейчас пожертвовать чем угодно, даже своим незамысловатым флотом", – добавил специалист.

Расклад сил в Черном море не позволяет украинцам даже мечтать о том, чтобы ввязаться в боестолкновение с российскими кораблями без посторонней помощи. В распоряжении Киева имеется несколько сторожевых пограничных военных кораблей и с полтора десятка катеров.

"Состав Черноморского флота ВМФ России перечислять не будем. Просто цифра – 2911 кораблей различного назначения, из которых только три из "адмиральской линейки" СКР (сторожевые корабли морской и океанской зоны действия) "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен", "Адмирал Макаров" способны пустить на дно все "козацкие човны" Украины одним залпом", – заключил Шурыгин.