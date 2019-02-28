Россию ждет неминуемый распад

Украинцы отметились очередным страшным предсказанием

Киевские политики соревнуются друг с другом, кто из них напророчит нашей стране более страшную катастрофу. Очередным участником этого состязания стал бывший министр экономики Незалежной Владимир Лановой, который заявил о неизбежном развале Российской Федерации.



"Все империи распадались раньше или позже. Россия – поработительница народов – тоже закончит свою историю. Но еще не было империи с ядерной боеголовкой под мышкой. Это затрудняет решение проблем, которые создает Москва в современном мире. Чем позднее случится распад, тем больший крах потерпят люди в этой федерации",

– заявил экс-чиновник в интервью изданию "Главред".

При этом Лановой, отвечая на другой вопрос, заявил, что Россия в ближайшие годы может увеличить свою территорию, присоединив к себе Белоруссию. Как эти два тезиса уживаются в голове бывшего министра, непонятно.

"Вероятность такая действительно существует. (Президент Белоруссии Александр) Лукашенко может передать власть Москве, оставив себе какой-нибудь мизерный сектор управления, чтобы он мог и дальше называться президентом. Последствия для нас будут серьезными, потому что значительно возрастет длина нашей границы с Россией и число военных баз, которые с трех сторон будут окрудать Украину. Если наше руководство не начнет развивать ВПК и переводить тактико-стратегические структуры армии на современный лад, наша безопасность будет находиться в очень критическом состоянии", – добавил политик.

Украинцы не первый раз предрекают нашей стране скорый распад. В декабре прошлого года подобное предсказание сделал первый президент страны Леонид Кравчук. Он предупредил о том что РФ прекратит существование в течение года, если Москва попробует "захватить" украинские территории.

"Потому что тогда на Украину надо привести половину войска, почти 70 процентов бюджета, чтобы удержать ее в повиновении. Это непросто", – цитировало экс-главу государства РИА "Новости".

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал наступление "катастрофы" в случае "наземной агрессии".

В России всерьез данные пророчества не воспринимают. По мнению властей, антироссийская риторика в Незалежной становится более агрессивной в преддверии президентских выборов: многие украинские политические силы борются за значительную часть враждебно настроенного по отношению к нашей стране лектората.