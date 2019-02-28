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Для Порошенко готовят трибунал

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Немецкий политик жестко высказался о властях Украины

Президент Петр Порошенко даст ответ на суде за ситуацию, сложившуюся в Донбассе, считает депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн.

"Необходимо создать международный трибунал, который накажет и осудит военные преступления Порошенко", –

цитирует Донецкое агентство новостей немецкого политика. Парламентарий подчеркнул, что в ДНР и ЛНР с каждым днем из-за обстрелов со стороны Украины ухудшается ситуация. И ответственность за это несет Петр Порошенко, выбравший такую тактику для победы на президентских выборах.

По мнению Линдеманна, в состав трибунала должны войти юристы из всех стран Европы. На международном суде необходимо представить документы, отражающие военные преступления режима Порошенко.

При этом немецкий политик подчеркнул, что для проведения такого трибунала необходимо, чтобы в Донбассе наступил мир.

Валентина МАЙОРОВА
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