Украина пропустит следующее "Евровидение" из-за России

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Член Национальной общественной телерадиокомпании
Александра Кольцова
заявила, что Украине придется пропустить песенный конкурс и в 2020 г., если победителем станет Сергей
Лазарев.
"Если победит Россия, тогда я предлагаю делать просто конкурс "Лучшая песня Украины", потому что мы не поедем на "Евровидение", – сказала Александра Кольцова в эфире телеканала "Прямой".
Ранее "Утро" сообщало, что третий кандидат отказался представлять страну на музыкальном конкурсе. Первой отказалась Maruv, которую вынуждали подписать кабальный контракт, так как девушка планировала выступать в России. Но певица не поддалась на уговоры украинской стороны и отказалась от участия. Коллективы Freedom-Jazz и KAZKA также отвергли предложение.
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