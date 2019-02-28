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Украина пропустит следующее "Евровидение" из-за России

Фото: www.globallookpress.com
Антироссийская истерия перед конкурсом достигла предела

Член Национальной общественной телерадиокомпании Александра Кольцова заявила, что Украине придется пропустить песенный конкурс и в 2020 г., если победителем станет Сергей Лазарев.

"Если победит Россия, тогда я предлагаю делать просто конкурс "Лучшая песня Украины", потому что мы не поедем на "Евровидение", – сказала Александра Кольцова в эфире телеканала "Прямой".

Ранее "Утро" сообщало, что третий кандидат отказался представлять страну на музыкальном конкурсе. Первой отказалась Maruv, которую вынуждали подписать кабальный контракт, так как девушка планировала выступать в России. Но певица не поддалась на уговоры украинской стороны и отказалась от участия. Коллективы Freedom-Jazz и KAZKA также отвергли предложение. 

Дарья ПЕТРОВА
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