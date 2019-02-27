Возможно, Незалежная не найдет музыканта, готового представлять страну

Популярная группа KAZKA, занявшая на национальном этапе отбора 3-е место, отказалась представлять свою страну на конкурсе. Музыканты заявили, что не готовы ехать на "Евровидение" любой ценой, но не отрицают, что могут спеть в 2020 году – об этом они сообщили в социальных сетях.

"Мы хотим и имели бы за честь представлять Украину на Евровидении. Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на Нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия – объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НОТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение." – пишет KAZKA.

Это уже третий кандидат, отказавшийся представлять Украину в Европе. Победительницу национального отбору Maruv вынуждали подписать кабальный контракт, так как девушка планировала выступать в России. Но певица не поддалась на уговоры украинской стороны и отказалась от участия.

Следующим претендентом был коллектив Freedom Jazz, но девушки сразу же отвергли предложение – сообщают "Подробности".

Успеет ли Украина найти хоть одного исполнителя, согласного представлять страну, остается под вопросом.