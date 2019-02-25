Россия или "Евровидение": украинской певице выдвинули жесткий ультиматум

Maruv может остаться без участия в конкурсе

Певица победила в национальном отборе на "Евровидение", но ее участие все равно остается под вопросом. Перед девушкой поставили жесткий выбор: представлять Украину или выступать в России.

На такой ультиматум повлияли сразу несколько факторов. Выяснилось, что Российская компания Warner Music Russia является владельцем всех прав на песню Siren Song – именно с этой композицией Maruv хотела выступать на конкурсе. Эта песня набрала 5 голосов от жюри и 6 от телезрителей, напоминает сайт телеканала "360".

Национальная общественная телерадиокомпания Украины заявила, что примет окончательное решение по поводу участия девушки в "Евровидении" после того, как артистка ответит на вопросы, связанные с поездками в РФ. Кроме того, компания составила контракт, по которому Maruv не может ездить на гастроли в Россию. Чтобы принять решение, у певицы есть всего сутки.

"Я чувствую давление. И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе "Евровидение−2019", – написала певица в Facebook.

Исполнительница готова отказаться от выступлений в России ради европейского конкурса, отмечает "Вечерняя Москва".

Maruv рассказала, что договор запрещает ей любую импровизацию на сцене и несогласованное общение с журналистами, а также обязывает выполнять любые требования и указания, при этом никакой финансовой поддержки она не получит.