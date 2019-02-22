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"Украина просто потеряла Крым": певицы из Незалежной взбесили признанием

Фото: www.globallookpress.com
Певицы не считают Россию агрессором в ситуации с Крымом

Анна и Мария Опанасюк, участницы группы Anna Maria, вышли в финал национального конкурса по отбору представителя Украины на "Евровидении-2019". В одном из интервью девушки откровенно признались, что не считают события в Крыму весной 2014 года агрессией России и думают, что Украина просто потеряла Крым.

"Мы не будем говорить те фразы, которые вы ожидаете от нас услышать. Случилось то, что там появились две границы – украинская и российская. А все умные люди сделают выводы сами", – сообщили сестры.

Услышав такое мнение, ведущий напомнил им, что они являются украинками и выступают на национальном телеканале. В ответ Анна и Мария сказали, что можно бесконечно говорить, что "Крым наш", но ехать туда нужно через две границы.

После этого ведущий начал настаивать, чтобы участницы группы признали "агрессию России", но девушки отказались.

"Слушайте, мы же не баллотируемся в президенты Украины. На этот вопрос мы просто не будем отвечать, потому что мы не политики", – высказались девушки.

Финал украинского конкурса по отбору на "Евровидение-2019" пройдет в Киеве 23 февраля.

Дарья ПЕТРОВА
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