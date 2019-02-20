В Киеве выдумали причину игнорировать "Евровидение"

Украина может отказаться от участия в конкурсе из-за России

На берегах Днепра родилась новая бредовая идея - не отправлять на "Евровидение 2019" своих представителей. С таким предложением выступил на днях вице-премьер Незалежной Вячеслав Кириленко.

Если на конкурс от Украины "поедут те, кто гастролирует в России и еще и демонстративно собирается делать это и в дальнейшем, то лучше вообще туда никому не ехать", – написал он в Twitter. И пояснил, что в таком случае "не придется тратить время на объяснения того, что на самом деле между Украиной и Россией нет дружбы и гастролей, а есть агрессия, аннексия и оккупация".

Ранее сообщалось, что в финал отбора на "Евровидение" в Незалежной вышла группа YUKO, солистка которой – гражданка РФ Юлия Юрина. Коллектив не раз выступал в нашей стране, в том числе на фестивале "Дикая мята" в Тульской области, напоминает РИА ФАН.

Кто сможет представлять Украину на конкурсе, окончательно решат в субботу, 23 февраля. В финал отбора прошли также исполнители, Maruv (Анна Корсун, у нее на начало апреля запланированы гастроли в Москве и Санкт-Петербурге), Brunettes Shoot Blondes, Kazka, Freedom-jazz и Anna Maria.

"Евровидение 2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Израиль будет принимать конкурс, так как певица этой страны Нетта Барзилай в прошлом году победила в Португалии. Первый полуфинал пройдет во вторник, 14 мая, второй – в четверг, 16 мая, и финал состоится в субботу, 18 мая.

От России на конкурс поедет Сергей Лазарев. Он примет участие в "Евровидении" во второй раз. Ранее певец сомневался, что решится "еще раз войти в ту же реку". Среди претендентов на участие называли также Филиппа Киркорова, Полину Гагарину, Александра Панайотова, Егора Крида, Елену Темникову, Ольгу Бузову.