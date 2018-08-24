Россия выиграла "Евровидение"

В молодежном конкурсе первое место досталось 16-летнему пианисту

Музыкант из РФ Иван Бессонов победил на "Евровидении-2018" среди молодых участников, который проходил в шотландском городе Эдинбурге.



На пальму первенства претендовали музыканты еще из пяти стран – Норвегии, Словении, Чехии, Германии и Венгрии.

Бессонов стал лауреатом "Евровидения", исполнив Первый концерт Чайковского, сообщает телеканал "Культура".