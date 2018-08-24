Россия выиграла "Евровидение"

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Музыкант из РФ Иван Бессонов победил на "Евровидении-2018"
среди молодых участников, который проходил в шотландском городе Эдинбурге.
На пальму первенства претендовали музыканты еще из пяти стран – Норвегии, Словении, Чехии, Германии и Венгрии.
Бессонов стал лауреатом "Евровидения", исполнив Первый концерт Чайковского, сообщает телеканал "Культура".
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