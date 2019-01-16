Имя конкурсанта от России станет известным очень скоро

Кого только не прочили от нашей страны на конкурс в Израиле. Упоминались и Ольга Бузова, и Филипп Киркоров. Звучали и громкие фамилии, и не очень.

Теперь поползли упорные слухи, что в этом году туда снова отправится Сергей Лазарев. Но на этот раз – за победой. Причем опять вместе с поп-королем, отмечает Telegram-канал "Только никому".

Между тем еще летом поговаривали, что он тоже не против поехать на главный песенный конкурс Старого Света и взять реванш – победить, как некогда Дима Билан сделал это со второй попытки. А сам артист, с одной стороны, был в сомнениях, стоит ли это делать, а с другой – заявил, что "не будет загадывать, может, еще раз и войдет в ту же реку".

Да и шанс у него есть. У певца, по мнению экспертов, сильный вокал. Он уже представлял нашу страну на "Евровидении" и по итогу зрительского голосования занял первое место. Однако жюри поставило ему минимальные оценки, из-за чего Лазарев стал только третьим.

Ранее претендентами на участие в конкурсе, кроме Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой, называли также Александра Панайотова, Полину Гагарину, Егора Крида, Manizha и Елену Темникову. Кто же на самом деле поедет в Израиль, станет известно в конце января или в начале февраля.

Именно тогда объявят представителя нашей страны на конкурсе в этом году. Национального отбора снова не будет – выбор сделает экспертный совет, но из тех, кто показал себя с наилучшей стороны на отечественной эстраде.

Россия неоднократно занимала на "Евровидении" призовые места. Впервые удалось победить – в 2008 г. в сербской столице Белграде – Диме Билану. Четыре раза – в 2000, 2006, 2012 и 2015 гг. – Алсу, Дима Билан, "Бурановские бабушки" и Полина Гагарина стали вторыми. А в 2003, 2007 и 2016 гг. наши представители – "группа t.A.T.u", коллектив Serebro и тот же Сергей Лазарев – попали на третью строчку.

В 2011, 2013 и 2015 гг. наша страна, как и многие другие, заказывала песни на конкурс у шведских композиторов, а до этого часто обращалась к авторам музыки из США и Австралии.

В ушедшем году Россия впервые в истории участия в "Евровидении" не смогла пройти в финал. Юлия Самойлова во втором полуфинале заняла только 15-е место из 18, этого было мало.