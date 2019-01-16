Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Назван еще один кандидат на "Евровидение-2019"

Ольга Бузова, Сергей Лазарев и Филипп Киркоров. Фото: Утро.ру
Имя конкурсанта от России станет известным очень скоро

Кого только не прочили от нашей страны на конкурс в Израиле. Упоминались и Ольга Бузова, и Филипп Киркоров. Звучали и громкие фамилии, и не очень. 

Теперь поползли упорные слухи, что в этом году туда снова отправится Сергей Лазарев. Но на этот раз – за победой. Причем опять вместе с поп-королем, отмечает Telegram-канал "Только никому". 

Между тем еще летом поговаривали, что он тоже не против поехать на главный песенный конкурс Старого Света и взять реванш – победить, как некогда Дима Билан сделал это со второй попытки. А сам артист, с одной стороны, был в сомнениях, стоит ли это делать, а с другой – заявил, что "не будет загадывать, может, еще раз и войдет в ту же реку".  

Да и шанс у него есть. У певца, по мнению экспертов, сильный вокал. Он уже представлял нашу страну на "Евровидении" и по итогу зрительского голосования занял первое место. Однако жюри поставило ему минимальные оценки, из-за чего Лазарев стал только третьим.

Ранее претендентами на участие в конкурсе, кроме Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой, называли также Александра Панайотова, Полину Гагарину, Егора Крида, Manizha и Елену Темникову. Кто же на самом деле поедет в Израиль, станет известно в конце января или в начале февраля.

Именно тогда объявят представителя нашей страны на конкурсе в этом году. Национального отбора снова не будет – выбор сделает экспертный совет, но из тех, кто показал себя с наилучшей стороны на отечественной эстраде.

Россия неоднократно занимала на "Евровидении" призовые места. Впервые удалось победить – в 2008 г. в сербской столице Белграде – Диме Билану. Четыре раза – в 2000, 2006, 2012 и 2015 гг. – Алсу, Дима Билан, "Бурановские бабушки" и Полина Гагарина стали вторыми. А в 2003, 2007 и 2016 гг. наши представители – "группа t.A.T.u", коллектив Serebro и тот же Сергей Лазарев – попали на третью строчку.

В 2011, 2013 и 2015 гг. наша страна, как и многие другие, заказывала песни на конкурс у шведских композиторов, а до этого часто обращалась к авторам музыки из США и Австралии.

В ушедшем году Россия впервые в истории участия в "Евровидении" не смогла пройти в финал. Юлия Самойлова во втором полуфинале заняла только 15-е место из 18, этого было мало.

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Устроили цирк: Мэй с треском провалилась в парламенте

Оглашение итогов голосования по Brexit превратилось в эмоциональные разборки

Джонсон утешил униженную Мэй

Британский премьер накануне потерпела сокрушительное поражение на голосовании по Brexit

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей