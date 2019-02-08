Обманщик Лазарев едет на "Евровидение"

Артист будет участником конкурса от России

Сергей Лазарев представит нашу страну на "Евровидении-2019" в Израиле, заявили в пресс-службе ВГТРК. Певец отправится за победой во второй раз.

Детали сообщат вечером 9 февраля в программе "Привет, Андрей" на телеканале "Россия 1". Продюсером выступления представителя России станет Филипп Киркоров, отметили в пресс-службе.

Сегодня в эфире программы "Доброе утро" на телеканале "Россия 1" Лазарев рассказал, что на "Евровидении-2019" выступит с песней, которую написали Филипп Киркоров и греческий композитор. Перед ним стоят "абсолютно новые риски, ставки еще выше и уже ожидания больше", отметил Сергей. И добавил, что "все уже исключительно ожидают только победы, хотя на меня это накладывает еще больше ответственности".

Лазарев, до этого отрицавший такую возможность, уже подтвердил свое участие в конкурсе.

"Теперь официально. До встречи в Тель-Авиве в мае",

– написал он в соцсети под фото, на котором изображен с логотипом "Евровидения".

Фанаты исполнителя активно откликнулись на новость. Но их мнения разошлись.

Одни были довольны, поздравляли кумира и желали ему реванша: "Ура! Лучшая новость за последний месяц", "Это будет что-то сногсшибательное! Предвкушаю интересное зрелище!", "Радуюсь за всех твоих поклонников в России и понимаю, что сколько же еще фанатов "Евровидения" будут также рады этому за границей!", "Ждем красочного шоу и победы", "Теперь-то точно не будем в попе, как в том году... Победы Вам, замечательный наш артист!"

Другим не понравилось такое решение. "Мне одной кажется это несуразным? Столько поющих, причем отлично поющих... а посылаем Лазарева? Мы ему лично угодить стараемся? Зачем ему это, ведь он фактически победил – это всем ясно! В очередной раз что-то пытаемся кому-то доказывать. Глупо и тупо", "Я против Лазарева ничего не имею... только уровень и голос не очень", "Какая-то мода у нас пошла (по типу повторение – мать учения). Билан, Самойлова, теперь Лазарев", – возмущались такие.

Кто-то даже решил, что "это провал".

Без энтузиазма отнесся к известию об участии Лазарева в конкурсе и продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, певцу не нужно было соглашаться на это.

"Мне все равно, кто поедет на "Евровидение", может ехать кто угодно. Сергей уже все всем доказал, он – артист. Искренне не понимаю, зачем нужно ехать еще раз, это нужно быть уверенным, что займешь первое место. Мое мнение, что нужно послать кого-нибудь другого, но, в принципе, никто не запрещает идти за титулом еще раз", – заявил Пригожин РИА "Новости".

По-другому отреагировал поп-король. Заметно, что для него это хорошая новость.

"Мы открываем очередную страницу новейшей истории @eurovision for RUSSIA! Надеемся на вашу поддержку, веру и любовь! Пожелайте нам удачи! “DREAM TEAM”– снова вместе! Сережа не подведет! До встречи в Тель-Авиве!"

– с восторгом сообщил он поклонникам в Instagram.

Ранее, в прошлом месяце, поступала информация о том, что Лазарев представит нашу страну на "Евровидении" и помогать ему в Израиле будут Киркоров, а также группа из греческих композиторов и хореографов. Однако тогда в ВГТРК назвали это слухами, да и сам Лазарев сомневался, что отважится "еще раз войти в ту же реку".



Также поговаривали, что на конкурс могут отправить Филиппа Киркорова, Полину Гагарину, Александра Панайотова, Егора Крида, Елену Темникову, Ольгу Бузову.

В этом году полуфиналы песенного конкурса пройдут 14 и 16 мая, а финал – 18 мая.



"Евровидение-2018" проходило в Португалии. Победила израильская артистка с песней "Toy".

Самым высоким результатом отечественных певцов в истории "Евровидения" стало первое место Димы Билана в 2008 году. Сергей Лазарев дебютировал на конкурсе с композицией "You Ar" ("Ты – единственная"), написанной Филиппом Киркоровым, 14 мая 2016 г., но занял только третье место.

Впервые за 20 лет Россия не принимала участие в конкурсе в 2017 г., так как представительнице нашей страны Юлии Самойловой запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма.