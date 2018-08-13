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"Евровидению" отказывают в деньгах

Нетта Барзилай. Фото: GLOBAL LOOK press/WIXTRA–M PETER
Судьба конкурса должна решиться в ближайшие дни

Песенное шоу на грани срыва. Камень преткновения – платежеспособность Святой земли. Израиль отказывается финансировать "Евровидение-2019".

Местная телерадиокомпания "Кан" пошла на шантаж. Она предъявила правительству страны ультиматум. В письме к израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху сказано: если на проведение конкурса не будут выделены $12 млн, то он не состоится. Во всяком случае, в Израиле.

Корпорация предупреждает: у Нетаньяху есть всего несколько дней на то, чтобы "добыть" нужную сумму. Быть или не быть "Евровидению-2019" – станет известно уже завтра, 14 августа.

"Это точка невозврата. После этого, если запрошенный депозит не будет передан Европейскому вещательному союзу, будет невозможно изменить ситуацию, и Израиль не будет проводить "Евровидение-2019", – предупредили представители "Кан". Отрывок из обращения опубликован в The Times of Israel.

Напомним, музыкальное шоу на Святую землю привезла певица Нетта Барзилай. Она выиграла в финале конкурса, который состоялся в Лиссабоне 12 мая. Эта победа для Израиля уже четвертая. До этого его исполнителям улыбалась удача в 1978, 1979 и 1998 годах.

Оксана ПОДТУРКИНА
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