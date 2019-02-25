Верка Сердючка устроила скандал в прямом эфире из-за "Евровидения"

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Спор между мужчинами разгорелся во время украинского
национального отбора на "Евровидение-2019", где певец Андрей Данилко
(Верка Сердючка) является членом жюри, а Сергей Притула ведущим. Это не первый
конфликт: на протяжении всех этапов отбора они неоднократно
выясняли отношения на глазах у зрителей.
Последняя конфликтная ситуация возникла, когда Андрей Данилко отказался комментировать выступление группы KAZKA. Ведущего не устроило неподчинение члена жюри, и он призвал его соблюдать режим. Певец не смог сдержать эмоций и резко ответил Притуле.
"А давайте без давайте. Сергей, если бы ты не говорил, что я как-то необъективно сужу по KAZKA, ты все время это подчеркиваешь, и это начинает раздражать. Я тебе еще раз говорю, я абсолютно объективно смотрю", – жестко ответил Данилко.
Ведущий ответил, что только транслирует мысли людей, которые недовольны тем, как Данилко оценивает выступления. А сам он выполняет благородную функцию, озвучивая их мнение. В ответ на это певец сообщил, что работа ведущего тоже не идеальна и подвергается критике в интернете.
В результате конфликт был исчерпан, и мужчины сделали вид, что все это просто безобидные шутки.
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