Верка Сердючка устроила скандал в прямом эфире из-за "Евровидения"

Исполнитель поругался с ведущим Сергеем Притулой из-за претендентов на конкурс

Спор между мужчинами разгорелся во время украинского национального отбора на "Евровидение-2019", где певец Андрей Данилко (Верка Сердючка) является членом жюри, а Сергей Притула ведущим. Это не первый конфликт: на протяжении всех этапов отбора они неоднократно выясняли отношения на глазах у зрителей.



Последняя конфликтная ситуация возникла, когда Андрей Данилко отказался комментировать выступление группы KAZKA. Ведущего не устроило неподчинение члена жюри, и он призвал его соблюдать режим. Певец не смог сдержать эмоций и резко ответил Притуле.

"А давайте без давайте. Сергей, если бы ты не говорил, что я как-то необъективно сужу по KAZKA, ты все время это подчеркиваешь, и это начинает раздражать. Я тебе еще раз говорю, я абсолютно объективно смотрю", – жестко ответил Данилко.

Ведущий ответил, что только транслирует мысли людей, которые недовольны тем, как Данилко оценивает выступления. А сам он выполняет благородную функцию, озвучивая их мнение. В ответ на это певец сообщил, что работа ведущего тоже не идеальна и подвергается критике в интернете.

В результате конфликт был исчерпан, и мужчины сделали вид, что все это просто безобидные шутки.