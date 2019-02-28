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Неадекватный Порошенко бросается на людей ради победы на выборах

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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В последнее время Петр Алексеевич слишком много чудит

Президент Украины Петр Порошенко, выставивший свою кандидатуру на второй срок, активно пытается улучшить свой имидж и избавиться от реноме алкоголика. Однако все, что он делает, оборачивается против него самого.

На днях на встрече со своими соотечественниками украинский президент поразил присутствующих неожиданным заявлением.

Когда какая-то молодая девушка спросила у Порошенко, почему тот преследует журналиста Анатолия Шария, глава Незалежной предположил, что украинка пьяна и посоветовал ей завязывать с этим делом.

"Я не пью и вам не советую", - 

назидательно сказал Порошенко, после чего сорвал с нее шапку.

Стоит отметить, что украинские граждане не оценили откровенности своего президента. "Боже,я аж задохнулась:"Я ,не пью,и вам не советую"-сказал больной алкоголизмом человек.", "алкаш говорит что не пьет и всем советует", "ага и после этого сразу потирает нос)))﻿", "Так и есть. Он не пьет. Он ее, родимую, кушает! )﻿", "Алкаш есть алкаш﻿", – комментаторы в Сети не церемонились в оценках президента (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Петр Алексеевич неоднократно давал повод заподозрить себя в пристрастии к зеленому змию: то публикуя двусмысленные фото в Сети, то явившись навеселе на официальную церемонию. Наблюдатели отмечают, что даже на конференции по безопасности в Мюнхене Порошенко выглядел как-то слишком радостно для такого серьезного мероприятия.

А недавно глава Незалежной красноречиво оговорился и заявил, что необходимо дать отпор "украинскому агрессору". Однако все эти не вполне адекватные поступки не мешают Петру Алексеевичу претендовать на второй срок в президентском кресле. Впрочем, его соперник на выборах Владимир Зеленский недавно намекнул, что кое-кому после выборов светит место на нарах.


Валентина МАЙОРОВА
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