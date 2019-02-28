Лидер Незалежной поставил в тупик своим поведением

Во время встречи с жителями Запорожья украинский президент Петр Порошенко сорвал шапку с головы девушки.

В Сети немедленно началось бурное обсуждение видео инцидента, отмечает URA.RU. Один из пользователей написал, что попавшая под раздачу украинка спросила, за что Порошенко преследует Анатолия Шария, и за это удостоилась немилости президента.

"Подумаешь, шапку сорвал. А мог бы и шашкой рубануть", "А он не хочет перед выборами пройти экспертизу у психиатра? Там явное отклонение по всем фронтам", "Зарылся" царек вообще", "Он вообще берега попутал !!!!", "нет слов", "больной совсем", "Рубануть он может только по соточке. Совсем плохой стал", "Можете себе представить такое поведение у лидеров других стран??Европа, блин!", -

возмутились комментаторы в Facebook.

На Украине 31 марта состоятся выборы президента. По мнению аналитиков, наибольшие шансы стать во главе государства имеют действующий президент Петр Порошенко, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и актер Владимир Зеленский.



