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Украина собралась на Луну

Фото: Утро.ру
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Киев и НАСА обсудили космические вопросы

Украинское посольство в США заявило о заинтересованности в проведении совместных проектов с американским космическим ведомством.

Об этом шла речь на встрече посла Валерия Чалого с главой НАСА Джимом Брайденстайном.

"Джим Брайденстайн выразил благодарность за поддержку Украиной космических инициатив НАСА. Подчеркнул заинтересованность в привлечении украинских предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны", – говорится в сообщении посольства в Facebook.

Рабочая украино-американская группа для исследования космического пространства была создана еще в 2016 году, когда с космодрома США была запущена ракета Аntares, на которой установлены два двигателя РД-181 российского производства. В разработке ракеты принимали участие российские и украинские компании, несмотря на запрет Порошенко на любое военно-техническое сотрудничество с Россией.

Дарья ПЕТРОВА
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