Нибиру
- Высасывают кровь: пришельцы с Нибиру нападают на россиян
- Нибиру убила первых людей на Марсе
- Новая Нибиру предупредила крымчан о конце света
Украинское посольство в США заявило о заинтересованности в проведении совместных проектов с американским космическим ведомством.
Об этом шла речь на встрече посла Валерия Чалого с главой НАСА Джимом Брайденстайном.
"Джим Брайденстайн выразил благодарность за поддержку Украиной космических инициатив НАСА. Подчеркнул заинтересованность в привлечении украинских предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны", – говорится в сообщении посольства в Facebook.
Рабочая украино-американская группа для исследования космического пространства была создана еще в 2016 году, когда с космодрома США была запущена ракета Аntares, на которой установлены два двигателя РД-181 российского производства. В разработке ракеты принимали участие российские и украинские компании, несмотря на запрет Порошенко на любое военно-техническое сотрудничество с Россией.
Курс рубля обрушится из-за санкций
Российская валюта попала в тотальную зависимость от санкций США