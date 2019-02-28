Украина собралась на Луну

Киев и НАСА обсудили космические вопросы

Украинское посольство в США заявило о заинтересованности в проведении совместных проектов с американским космическим ведомством.

Об этом шла речь на встрече посла Валерия Чалого с главой НАСА Джимом Брайденстайном.

"Джим Брайденстайн выразил благодарность за поддержку Украиной космических инициатив НАСА. Подчеркнул заинтересованность в привлечении украинских предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны", – говорится в сообщении посольства в Facebook.

Рабочая украино-американская группа для исследования космического пространства была создана еще в 2016 году, когда с космодрома США была запущена ракета Аntares, на которой установлены два двигателя РД-181 российского производства. В разработке ракеты принимали участие российские и украинские компании, несмотря на запрет Порошенко на любое военно-техническое сотрудничество с Россией.