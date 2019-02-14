"Бухло привезли": Порошенко с женой уличили в пьянстве

Украинцы поняли, какая любовь связала их президента с супругой

В разгар президентской гонки Петр Порошенко поддался романтическому настроению и по случаю Дня всех влюбленных разместил в интернете трогательный снимок с женой.

"Любить – это вместе смотреть в одном направлении", – подписал Порошенко фотографию в Twitter.

На снимке украинский президент и его супруга Марина смотрят в окошко стилизованной украинской хаты, декорированной вышитыми рушниками.

Интернет-пользователи с юмором отреагировали на послание влюбленного Порошенко, не преминув посудачить о страсти Петра Алексеевича к спиртному: "Петрушка! Ты же все время в стакан смотришь!"

А некоторых вдруг осенило, что общего между Порошенко и его супругой: "Вы что, на пару бухаете?", "А еще, вместе выпивать! Это очень важно. Вот где полное единение", "Жаль, не повезло Марине", "Картина Саврасюка: "Бухло привезли", "Петя свеженький, прокапался видать". А один из комментаторов в ответ на слова Порошенко лаконично написал: "Не факт" и проиллюстрировал свои слова коллажем с фотографиями президентской четы, на которых утомленная Марина Порошенко недовольно отводит глаза в сторону, а ее супруг с энтузиазмом уделяет свое внимание алкогольным напиткам.

Впрочем, комментарии к посту касались не только спиртного. Припомнили Порошенко и непростую ситуацию на Украине: "А из нашего окна комунквитанция видна. А что видно из вашего окна, г-н Президент?", "Услышали плач дворника через двойной стеклопакет?", "Петь, а что там с курсом гривны а?".

Как водится, не обошлось и без "руки Кремля". Один из подписчиков написал: "Путина ждут)", другой подхватил: "Хатынка окружена.Сдавайтесь:"Марина выходим" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

