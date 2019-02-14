"Так еще не сидела": Савченко перевели в другую камеру

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Депутата Верховной рады Надежду Савченко, обвиняемую в подготовке терактов в Киеве, перевели из Лукьяновского следственного изолятора Черниговское СИЗО. Об этом рассказала сама арестантка в четверг, 14 февраля.
"Я в таких vip-камерах еще в тюрьмах не сидела", - поделилась Савченко впечатлениями о новых условиях содержания.
Так, впервые за свой богатый опыт сиделицы Савченко спит не на нарах и даже не на железной койке, а на обычной деревянной кровати. В помещении есть также тумбочка, шкаф, стол, два стула, отдельная душевая зона, умывальник, зеркало, передает РИА "Новости".
"Условия хорошие", – констатировала арестантка.
Савченко отметила, что в Лукьяновском СИЗО, где она провела почти неделю, условия содержания были стандартные для одиночной камеры. А в Чернигове ее поместили в помещение, где раньше сидела женщина с ребенком.
По решению Верховного суда Украины дело Савченко и главы центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемых в подготовке терактов в здании Верховной рады и около Дома правительства в Киеве, будет рассматривать Черниговский районный суд. Заседание назначено на четверг, 14 февраля.
Ранее ЦИК Украины отказал Савченко в регистрации в качестве кандидата в президенты.
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