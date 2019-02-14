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"Так еще не сидела": Савченко перевели в другую камеру

Надежда Савченко. Фото: www.globallookpress.com
В президенты не пустили, но амбиции учли

Депутата Верховной рады Надежду Савченко, обвиняемую в подготовке терактов в Киеве, перевели из Лукьяновского следственного изолятора Черниговское СИЗО. Об этом рассказала сама арестантка в четверг, 14 февраля.

"Я в таких vip-камерах еще в тюрьмах не сидела", - поделилась Савченко впечатлениями о новых условиях содержания.

Так, впервые за свой богатый опыт сиделицы Савченко спит не на нарах и даже не на железной койке, а на обычной деревянной кровати. В помещении есть также тумбочка, шкаф, стол, два стула, отдельная душевая зона, умывальник, зеркало, передает РИА "Новости".

"Условия хорошие", – констатировала арестантка.

Надежда Савченко. Фото: www.globallookpress.com

Савченко отметила, что в Лукьяновском СИЗО, где она провела почти неделю, условия содержания были стандартные для одиночной камеры. А в Чернигове ее поместили в помещение, где раньше сидела женщина с ребенком.

По решению Верховного суда Украины дело Савченко и главы центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемых в подготовке терактов в здании Верховной рады и около Дома правительства в Киеве, будет рассматривать Черниговский районный суд. Заседание назначено на четверг, 14 февраля.

Ранее ЦИК Украины отказал Савченко в регистрации в качестве кандидата в президенты.

Фоторепортаж
Савченко устроила фотосессию в Польше
Фото: GLOBAL LOOK press/Maxym Marusenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia
Николай ВИКТОРОВ
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