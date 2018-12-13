Савченко слепнет и глохнет

Здоровье украинского нардепа пошатнулось

В конце марта этого года Надежда Савченко отказалась от еды из-за ареста по обвинению в подготовке терактов на Украине. Сегодня, 13 декабря, она начала есть, о чем сообщила заранее. Однако издевательства над собой привели к необратимым последствиям.

Нардеп рассказала о частичной потере слуха и зрения. Так она объяснила свое отсутствие на суде, где должно было рассматриваться продление ей меры пресечения. В итоге заявление арестованной законодательницы зачитал судья.

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"Сегодня у меня первый день выхода из сухой голодовки длительностью 7 суток. Физически я не могу принимать участие в заседании суда из-за частичной потери зрения и слуха", – цитируют написанное Савченко "Украинские Новости".



Еще одним последствием ее изнурительных мучений стало головокружение, добавили в суде.

Надежду Савченко обвиняют в планировании терактов в здании парламента и правительственном квартале в Киеве. Также она подозревается в подготовке вооруженного госпереворота и покушения на украинского президента Петра Порошенко. Если все обвинения будут доказаны, заключенная под стражу может остаться в тюрьме до конца своих дней.

