Нибиру
- Апокалипсис неотвратим: Нибиру несется к Земле
- Земля взорвется из-за гравитации Нибиру в этом году
- В океане увидели знак скорого конца света
В конце марта этого года Надежда Савченко отказалась от еды из-за ареста по обвинению в подготовке терактов на Украине. Сегодня, 13 декабря, она начала есть, о чем сообщила заранее. Однако издевательства над собой привели к необратимым последствиям.
Нардеп рассказала о частичной потере слуха и зрения. Так она объяснила свое отсутствие на суде, где должно было рассматриваться продление ей меры пресечения. В итоге заявление арестованной законодательницы зачитал судья.
"Сегодня у меня первый
день выхода из сухой голодовки длительностью 7 суток. Физически я не могу
принимать участие в заседании суда из-за частичной потери зрения и слуха",
– цитируют написанное Савченко "Украинские Новости".
Еще одним последствием ее изнурительных мучений стало головокружение, добавили в суде.
Надежду Савченко обвиняют в
планировании терактов в здании парламента и правительственном квартале в Киеве. Также она
подозревается в подготовке вооруженного
госпереворота и покушения на украинского президента Петра Порошенко. Если все
обвинения будут доказаны, заключенная под стражу может остаться в тюрьме до
конца своих дней.
В Соединенных Штатах предупредили мир о катастрофе в случае господства Москвы и Пекина