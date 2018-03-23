После унижения в тюрьме Савченко объявила голодовку
Такое решение она приняла осознанно. Об этом стало известно на заседании Шевченковского районного суда, который решает дальнейшую участь Надежды Савченко.
Голодать депутат начинает уже сегодня. Она готова "еще раз пройти этот путь".
В скором времени у преступной украинской власти будут доказательства, что она голодала 83 дня, заявила Савченко, передает телеканал "360".
При этом парламентарий напомнила, как отказывалась от еды в российской тюрьме, где находилась с 2014 по 2016 год.Только теперь она уезжать не собирается. "Потому что я – Герой Украины", – пояснила нардеп.
Ранее Надежда Савченко возмущенно рассказала о первой ночи в СИЗО. По ее словам, украинские изоляторы хуже российских.
Там "нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство", – пожаловалась узница. Кругом видеокамеры, и под контролем "всевидящего ока" она не может ни раздеться, ни сходить в туалет. И все это "даже хуже, чем в СИЗО врага", отметила Савченко.
В четверг, 22 марта, Верховная рада лишила депутата неприкосновенности и дала разрешение на ее арест. И Савченко сразу задержали. Ее подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке к убийству нескольких важных политиков, а также президента Украины Петра Порошенко.
Сам же лидер Незалежной пока и понятия не имеет, что ему делать с этой героиней. Давать ей теперь реальный тюремный срок проблематично, так как это поставит западных спонсоров киевского режима в неудобное положение, сказал в интервью "Свободной прессе" директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.
"Когда Савченко уехала в Европу, в Киеве начали резко возбуждать уголовные дела против нее, настраивать негативно общественное мнение. Я так понимаю, Порошенко как раз надеялся, что таким образом запугает бывшую наводчицу и вынудит остаться этаким диссидентом в Европе", – предположил он.
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