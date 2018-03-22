Глава Незалежной обвинил Москву в подготовке терактов

Украинский президент Петр Порошенко поблагодарил СБУ и Генпрокуратуру за предотвращение террористических актов в стране и оценил снятие сегодня Верховной радой депутатской неприкосновенности и задержание силовиками Героя Украины, внефракционного парламентария Надежды Савченко. Об этом сообщается в аккаунте главы государства в Facebook.

"Благодарен работникам Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за спасенные жизни людей вследствие предотвращения массовых терактов и разоблаченной российской спецоперации против Украины. Также спасибо офицерам Вооруженных сил, которые не поддались на провокации и вовремя проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны", – заявил пан Порошенко.

Петр Алексеевич убежден, цель спецоперации якобы России – посеять хаос и уничтожить Незалежную. "Все это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой мы сможем лишь объединившись", – отметил президент.

Ранее в четверг, 22 марта, Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала "добро" на ее задержание и арест. После этого генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил подозрение падшей героине в присутствии адвоката. Ожидается, что суд по избранию меры пресечения экс-летчице состоится завтра, 23 марта, а ночь пока еще депутат проведет в СИЗО Службы безопасности.

"Надежда Савченко сейчас находится в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ как уже задержанное лицо. С ней сейчас проводится допрос в качестве подозреваемой в присутствии адвокатов. Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – цитирует телеканал "112" спикера Генпрокуратуры Андрея Лысенко.

Украинскому трэшу ближе к вечеру четверга дали комментарии из Москвы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила отсутствие реакции со стороны Европы на происходящее с тем, кого в ЕС после освобождения из российского узилища в 2016 году разве что на руках не носили.

"Видимо, еще и следить не начали. Главное, чтобы когда они перестанут "следить" за ситуацией и осознают, что их кумир задержана, они не перепутали МИД Украины с МИД России и не прислали нам ноту протеста. Напоминаю нашим западным коллегам их же хэштег – #freesavchenko. Думаете, не пригодится?" – написала она в Facebook.

Пользователи тут же принялись вспоминать, кто еще, кроме ЕС, СПЧ, ПАСЕ, так дружно защищал и требовал свободы от "кровавого режима Кремля" для украинской героини. Кто-то привел в пример российскую актрису Лию Ахеджакову, кто-то бывшего госсекретаря США Мадлену Олбрайт, не забыли про американского сенатора Джона Маккейна, а иные задаются вопросом: "Где же наша "рукопожатная" правозащитная общественность?!!! Ау!!!... Не,нету их..."

О метаморфозах в головах украинцев по отношению к Надежде Викторовне еще 15 марта сделал хорошую видеоподборку журналист Анатолий Шарий. Это стоит того, чтобы просмотреть.

Позже из Европарламента попытались откликнуться на события в Киеве. Так, глава ЕП Антонио Таяни на пресс-конференции сообщил: "Мы посмотрим, что происходит. Нам нужно будет (посмотреть, – ред.) на то, каковы факты и затем, если будет необходимо, мы призовем к ее освобождению".

В общем, нас ждет украинская часть многосерийной драмы под названием "Свободу Надежде Савченко!"

