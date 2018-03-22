Рада отдала Савченко под арест

В парламенте Украины одобрили представление генпрокурора о привлечении депутата к уголовной ответственности

Такое решение принято в ходе заседания Регламентного комитета Верховной рады. Юрий Луценко требовал также задержания и ареста Надежды Савченко.

Тем самым поданные в Раду представления Генпрокуратуры Украины (ГПУ) признаны законными и обоснованными. Депутат не отказалась от совершения преступлений, не прекратила отношения с соучастниками преступления и не оставила намерения закончить преступный умысел, пояснили в комитете свое решение, сообщает "112 Украина".

Сама депутат на заседание Регламентного комитета принесла два граната. Она положила плоды на стол и следила за ходом заседания.

Когда стал выступать Луценко, Савченко вступила с ним в перепалку. Генпрокурор сделал ей замечание и призвал "жевать гранаты". На что депутат ответила: "Могу поделиться. А может, метнуть?"

Савченко опасна, так как может скрыться от правоохранительных органов и продолжать "совершать преступления против основ национальной и общественной безопасности", – отметил первый заместитель главы Регламентного комитета Павел Пинзеник.



Решение передано в сессионный зал парламента для рассмотрения по существу. Туго теперь придется украинской героине.

Ранее, 15 марта, генпрокурор Юрий Луценко внес на рассмотрение Рады три представления на депутата Надежду Савченко. Ее подозревают в подготовке терактов в сессионном зале украинского парламента. Кроме того, у следствия, по словам главы ГПУ, есть доказательства того, что она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи и с помощью автоматов добить выживших.