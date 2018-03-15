Коллеги внефракционного депутата узнали, что она носит в своей авоське

Бывшая военнослужащая ВСУ, а ныне парламентарий Надежда Савченко продолжает удивлять украинцев. После сегодняшних утренних обвинений в ее адрес, что она планировала устроить теракт в стенах Верховной рады и совершить военный переворот, депутат не нашла ничего лучшего, как прийти в сессионный зал... с гранатами и пистолетом.

Как сообщают "Украинские новости" со ссылкой на представителя президента в парламенте Ирину Луценко, в четверг, 15 марта, Савченко вывели из Рады из-за угрозы с ее стороны "для окружающих". По информации "Украинской правды", в тот момент, когда боевая героиня усаживалась за свое рабочее место, к ней подошли депутаты от фракции "Народный фронт", в частности, Андрей Тетерук и Андрей Левус. Они кратко переговорили с девушкой, а потом все дружно покинули зал.

По информации источников издания, Савченко принесла в сумке в здание Рады три гранаты и пистолет.

Отмечается, что экс-наводчица согласилась отдать боеприпасы при условии, что данное происшествие не будет разглашено. Однако все тайное, как гласит мудрое изречение, всегда становится явным.

"Я не знаю, кто вам такое сказал, извините, я такое даже комментировать не собираюсь. Чьи-то безумные фантазии!" – заявила пресс-секретарь Героя Украины Татьяна Проторченко "УП", комментируя произошедшее.

Напомним, ранее сегодня в Раде генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Савченко планировала теракт в стенах парламента следующим образом: она якобы намеревалась "уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной рады и автоматами добивать тех, кто выживет".

Если правда то, что случилось несколькими часами позже, то Савченко или представляет реальную угрозу обществу, или она решила затроллить Луценко, или она не совсем здорова.

Позже она подтвердила, что носит наградной пистолет.

"Мне его вручил Андрей Парубий после моего возвращения. И это оружие я имею право носить, как офицер. Я знаю, где и куда его носить... Могу сказать, что я сегодня впервые увидела страх в их (депутатов) в глазах", – цитирует Савченко "Зеркало недели". При этом про гранаты она ничего не сказала.